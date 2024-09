RSD Reise Service Deutschland GmbH

RSD feiert 15-jähriges Jubiläum

Es ist eine Erfolgsgeschichte, bei der immer das Wohl der Reisenden im Mittelpunkt steht

RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits beantwortet dafür gerne einige Fragen

Lieber Horst Zsifkovits - bald sind es 2,5 Millionen Kunden, die in den vergangenen 15 Jahren bei RSD gebucht haben. RSD zählt mittlerweile zu den größten Studienreise-Veranstaltern Europas, aktiv in neun Ländern. Was mögen die Menschen vor allem an RSD?

Unsere Gäste schätzen vor allem unsere absolute Zuverlässigkeit, und zwar auch in schwierigen Reisesituationen. Etwa wenn vor Ort ein Arzt benötigt wird oder Gepäck verloren geht. Unsere hoch qualifizierten Reiseleiter sind Landeskenner und Helfer in jeder Situation. Sehr wichtig auch: Wenn's hart auf hart kommt - wir bringen jeden Kunden sicher Nachhause zurück. Während der Corona-Krise etwa haben wir alles getan, um Sondergenehmigungen für Flüge zu bekommen. Mit diesen Flugzeugen haben wir alle Reisenden etwa von Marokko zurück nach Deutschland geflogen. Das hat uns Millionen gekostet. Doch wir haben es geschafft.

Zuverlässigkeit und die touristische Schlagkraft wurden RSD auch schon von unabhängigen Experten bescheinigt?

So ist es. Unsere Leistungen und unser Engagement werden immer wieder anerkannt. Nicht nur unsere touristische Schlagkraft und Verlässlichkeit. Auch unser Einsatz für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Reiseländern, für den Erhalt der Kultur und Natur in den Zielgebieten. Wir übernehmen Verantwortung. So wurde RSD als eines von wenigen deutschen Unternehmen für sein ökologisches und soziales Engagement im Tourismus ausgezeichnet. Ebenso für seine überdurchschnittliche touristische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als "Top-Reiseveranstalter" geehrt. Immer wieder erhält RSD das TÜV-Siegel für hohe Kundenzufriedenheit. Auch von diversen Projekten zur Tourismusförderung darf RSD profitieren. Und namhafte Repräsentanten in den Urlaubsgebieten loben seit Jahren die Kooperation mit RSD. Der renommierten norwegischen Reederei Hurtigruten galt RSD schon mehrfach als "Best Partner". Diese Liste ließe sich fortsetzen.

Haben Sie die Erfolgsgeschichte von RSD vorhergesehen?

Dass wir in diesem Tempo zu einem der wichtigsten Studienreiseveranstalter Europas werden würden, das haben wir so rasch nicht erwartet. Obwohl unser Konzept von Anfang an wirklich professionell und engagiert war. Auch unsere große vertriebliche Stärke hat sich vom ersten Tag an bewährt.

Wer reist denn typischerweise mit RSD? Wir würden Sie Ihre Gäste beschreiben?

Es sind Menschen, denen eine richtig gut organisierte Rundum-Betreuung wichtig ist. Sie wollen Natur und Kultur vor Ort intensiv genießen und sich nicht kümmern müssen um den Check-In ins Hotelzimmer, um Mietwagen oder die interessantesten Ausflüge. Wir übernehmen das. Denn wir bieten nicht einfach nur Reise-Bausteine. Wir bieten mehr, nämlich optimal geschnürte Reisepakete, und zwar in Form verlässlich geführter Rundreisen. Unsere Reiseleiter sind zudem immer Landeskenner, größtenteils akademisch geschult. Sie wissen eben alles über Ephesus oder die Kreuzritter, über Norwegens Fjorde oder Dubais Shopping-Malls. Sie sprechen die Landessprache, vermitteln, klären, machen tolle Erlebnisse und ganz viel UNESCO-Welterbe erst hautnah möglich. RSD-Gäste reisen dabei immer mit Gleichgesinnten, erleben gemeinsam wunderschöne Urlaubstage, finden auch neue Urlaubsfreunde. Für viele ist das eine wichtige, wunderbare Erfahrung.

Sie sind bei RSD der Entscheider. Wie wichtig ist das RSD-Team, das hinter Ihnen steht?

Nur als gut funktionierendes Team sind wir in der Lage, unseren Gästen einen so umfassenden Service zu bieten. Meine Kolleginnen und Kollegen sorgen für eine klare, transparente Sprache gegenüber unseren Kunden. Sei es bei der Beratung oder in unseren Reise-Katalogen. Wir schulen unsere Reiseleiter intensiv, denn sie sind unsere Aushängeschilder auf Reisen. Mein Team verhandelt, kalkuliert genau, ist flexibel, aber immer zielgerichtet. Allein in München und Offenburg sind 70 Menschen in der touristischen Operation damit beschäftigt. Dabei sind alle Abläufe perfekt aufeinander abgestimmt, da gibt es keinen Leerlauf, keine Bürokratie, die der Kunde am Ende bezahlen müsste. Nur so, mit dieser tollen engen Verzahnung, können wir solch ein fantastisches Preis-Leistungsverhältnis bei allen unserer rund 30 Reise-Highlights realisieren. Das freut unsere Kunden sehr. Und für uns ist das der schönste Dank.

Nun haben wir eine gute Vorstellung davon, was die Gäste an RSD schätzen. Aber mal umgekehrt gefragt: Was mögen Sie an Ihren Gästen besonders?

Da muss ich nicht lange überlegen! Es sind die ungezählten positiven Reaktionen der Menschen, auch nachdem sie von einer RSD-Reise zurückkehrt sind. Sie bringen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck mit Briefen, E-Mails oder Anrufen. Ihre Freude über all die tollen Urlaubserlebnisse. Da spüre ich ganz viel Freundlichkeit, Verbindlichkeit, einfach Vertrauen. Ein Großteil unsere Gäste reist immer wieder mit RSD, sind also Stammkunden. Unsere Urlauber sind für mich stets mehr als nur anonyme Kunden. Es sind unsere geschätzten Gäste, Menschen zum Anfassen. Fast wie eine große Community, die gerne zusammen die Wunder unserer Welt erlebt.

Was zählt zu den schönsten persönlichen Erlebnissen Ihrer 15 RSD-Jahre?

Ganz sicher, wenn ich oft selbst vor Ort an unseren Reisezielen war und mich unter unsere Gäste mischen konnte. Da wurde ich oft erkannt. Und dann kamen die Urlauber auf mich zu, erzählten begeistert von ihren Reise-Erlebnissen, bedanken sich für unseren Einsatz. Das berührt mich dann wirklich.

Wie entwickeln Sie RSD weiter? Was sind Ihre Ziele?

Wir wollen unsere Marktführerschaft im preisbewussten Studienreise-Sektor halten und ausbauen. Dafür nutzen wir weiter unsere Stärken: Also ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis mit attraktiven Reisezielen weltweit, inklusive ungezählter UNESCO-Welterbestätten. Auch unsere Internationalisierung möchten wir vorantreiben. Unser Versprechen und unser Anspruch werden auch in Zukunft heißen: Auf uns ist jederzeit absolut Verlass!

