Deutscher Mobilitätspreis 2023: Mobility Meet Up am 14. September zum Endspurt der Einreichungsphase

Die Mobilität der Zukunft bringt erhebliche Herausforderungen mit sich. Umso wertvoller sind Beiträge, die aufzeigen, wie digitale Mobilitätslösungen genutzt werden können, um die Mobilitätswende intelligent, nachhaltig und inklusiv zu gestalten. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) sucht bis zum 30. September Innovationen für eine zukunftsfähige Mobilität. Hierbei richtet sich der Blick insbesondere an Unternehmen, Start-ups, Netzwerke, Initiativen aus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowie Kommunen und Verwaltungen.

Zum Endspurt der Einreichungsphase findet am Donnerstag, 14. September 2023 von 16.00 bis 18.00 Uhr das virtuelle Mobility Meet Up statt, das den Wettbewerb und die Preiskategorien vorstellt, die Mitglieder der Jury bekanntmacht und Expertinnen und Experten der Branche zusammenbringt.

Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, wird die Veranstaltung eröffnen. Anschließend präsentieren Mobilitätsexpertinnen und -experten wie Angela Francke, Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel, Meike Jipp, Leiterin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung und Bernhard Kalkbrenner, Senior Manager am Digital Hub Mobility von UnternehmerTUM, ein spannendes Themenspektrum rund um die Wettbewerbskategorien. Von den Potenzialen vernetzter Mobilität über die Bedeutung klimafreundlicher Technologien bis hin zur Rolle des Designs in inklusiven Mobilitätskonzepten werden verschiedene Aspekte der Mobilität beleuchtet. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 13. September über das Anmeldeformular ( https://pretix.eu/DMP/MobilityMeetUp/). Falls Sie umfangreichere Interviews mit unseren Jurorinnen und Juroren führen möchten, planen wir dafür entsprechende Slots vorab ein. Melden Sie sich hierzu gerne direkt bei uns.

Werfen Sie einen Blick auf die projekteigene Webseite ( www.mobilitätspreis.de). Im Pressebereich stehen aktuelle Pressemeldungen und Pressebilder sowie unser Logo zum Download zur Verfügung. Und folgen Sie dem Deutschen Mobilitätspreis in den Sozialen Medien (Twitter @DMP_innovativ).

Über den Deutschen Mobilitätspreis 2023

Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) prämiert jährlichtechnologische und gesellschaftliche Innovationen, die von Unternehmen, Start-ups, Netzwerken, Initiativenaus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowieKommunen und Verwaltungen entwickelt wurden, um die Mobilität der Zukunft neu zu denken und zu gestalten.

