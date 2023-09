Deutscher Mobilitätspreis (DMP)

Deutscher Mobilitätspreis 2023: Die Jury steht fest

Daniela Kluckert wird Jury-Vorsitzende

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Jury für den Deutschen Mobilitätspreis (DMP) 2023 steht fest. Wer sich in diesem Jahr über die Auszeichnung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) freuen darf, entscheidet ein Team bestehend aus Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und einem Alumnus des Deutschen Mobilitätspreises.

Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr wird Vorsitzende der Jury: "Unsere Mobilitätsbedürfnisse werden in Zukunft weiter steigen und wir brauchen mehr denn je neue Ideen, um Verkehrsströme klug zu lenken und unsere Infrastrukturen effektiv zu nutzen. Digitalisierung ist dabei der Schlüssel für eine bessere und nachhaltigere Mobilität für Menschen und für eine effiziente Logistik von Gütern. Die Jurymitglieder aus verschiedenen Fachrichtungen ermöglichen einen ganzheitlichen Blick auf die vielfältigen Herausforderungen im Verkehr. Gemeinsam freuen wir uns auf viele innovative Einreichungen und gute Diskussionen zur Mobilität von morgen."

Die weiteren Jurymitglieder sind:

· Prof. Dr. Angela Francke, Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel

· Prof. Dr. Andreas Herrmann, Direktor am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen, Visiting Professor an der London School of Economics

· Prof. Dr. Meike Jipp, Leiterin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung, Mitglied im Expertenbeirat "Klimaschutz in der Mobilität"

· Dr. Bernhard Kalkbrenner, Senior Manager am Digital Hub Mobility der UnternehmerTUM

· Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv)

· Christina Lang, Mit-Gründerin und Geschäftsführerin der DigitalService GmbH des Bundes

· Christiane Möller, Rechtsreferentin und stellv. Geschäftsführerin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V.

· Dr. Olga Nevska, Geschäftsführerin der Telekom MobilitySolutions, eine der "40ü40 - Deutschlands inspirierendste Frauen 2022"

· Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Jury mit Bürgerbeteiligung: Bewerbungsaufruf!

Ein Platz in der Jury des Deutschen Mobilitätspreises ist für eine Bürgerin oder einen Bürger vorgesehen. Ob Expertinnen und Experten aus der Digital- und Mobilitätsbranche oder engagierte Bürgerinnen und Bürger mit Einblicken in die Herausforderungen des Alltags - alle sind eingeladen, sich auf den DMP Jurysitz für Bürgerinnen und Bürger zu bewerben. Die Bewerbungsfrist für einen Platz in der Jury endet am 30. September.

Das Auswahlverfahren

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Deutschen Mobilitätspreises werden in mehreren Auswahlstufen ermittelt. Ein Gremium aus Expertinnen und Experten erstellt auf Grundlage einer öffentlich zugänglichen Bewertungsmatrix aus allen Bewerbungen und Vorschlägen eine engere Auswahl (Longlist). Die Jury bewertet die Einreichungen der Longlist anhand der Kriterien des Wettbewerbs und wählt zwölf Einreichungen für die Shortlist aus. Aus dieser Auswahl ermittelt die Jury schließlich die Finalistinnen und Finalisten in den vier Wettbewerbskategorien. Am Abend der Preisverleihung werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekanntgegeben.

Zusätzlich zu den Preisen in vier Kategorien, wird auch ein Publikumspreis vergeben. Zur Auswahl stehen die für die Shortlist nominierten Einreichungen. Der Publikumspreis wird durch ein Live-Voting während der Preisverleihung ermittelt. Die Abstimmung ist für alle offen, online per Livestream oder vor Ort. Die Bekanntgabe der Ergebnisse findet während der Preisverleihung statt.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und ermöglichen bei Interesse ein Hintergrundgespräch mit unseren Expertinnen und Experten.

Werfen Sie einen Blick auf die projekteigene Webseite ( www.mobilitätspreis.de). Im Pressebereich stehen aktuelle Pressemeldungen und Pressebilder sowie unser Logo zum Download zur Verfügung. Und folgen Sie dem Deutschen Mobilitätspreis in den Sozialen Medien (Twitter @DMP_innovativ).

Über den Deutschen Mobilitätspreis 2023

Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) prämiert jährlichtechnologische und gesellschaftliche Innovationen, die von Unternehmen, Start-ups, Netzwerken, Initiativenaus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowieKommunen und Verwaltungen entwickelt wurden, um die Mobilität der Zukunft neu zu denken und zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mobilitaetspreis.de.

Original-Content von: Deutscher Mobilitätspreis (DMP), übermittelt durch news aktuell