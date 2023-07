Stiftung Digitale Bildung

Stiftung Digitale Bildung stellt Datenschutzdokumentation zum freien Download bereit

Kostenfreie Hilfe beim Datenschutz für Schulen

Germering (ots)

Die Stiftung Digitale Bildung hat gemäß ihrem Zweck, den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern in der Breite zu steigern, ein ganzheitliches digitales Lernsystem mit exemplarischer Lernsoftware für die Fächer Mathematik und Englisch in der 6. Jahrgangsstufe entwickelt. In diesem Rahmen wurde auch besonderes Augenmerk auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch den Softwareanbieter und die nutzenden Schulen gelegt. Die resultierenden Dokumentationen inklusive Vorlagen, Mustern und Hinweisen zum Datenschutz werden jetzt der Öffentlichkeit und somit auch anderen Anbietern von Lernsoftware zur Verfügung gestellt: www.brainix.org/angebot (Datenschutzkonzept). Schulen können mit den bereitgestellten Vorlagen die zeitaufwendigen Datenschutzaufgaben schneller und leichter erledigen.

Moderne Lernsoftware wird in der Cloud betrieben und über das Internet von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und oft auch Eltern genutzt. Da der Einsatz hochwertiger Lernsoftware die Speicherung personenbezogener Daten mit hohem Schutzbedarf erfordert, sind vom Bereitsteller des Lernsystems umfassende technische und organisatorische Datenschutz-Maßnahmen sicherzustellen, diese zu dokumentieren und die Verantwortlichkeiten in der Beauftragung und in der zugehörigen Verarbeitungsvereinbarung zwischen Schule und dem bereitstellenden Unternehmen zu regeln.

Datenschutzdokumentation zum freien Download

In der unter https://www.brainix.org/angebot bereitgestellten Dokumentation sind unter anderem Datenschutzhinweise sowie Vorlagen für ein Verarbeitungsverzeichnis, für Berichte zur Datenschutzfolgenabschätzung und für die Einwilligung Erziehungsberechtigter zu einem Eigenaccount enthalten. Die Stiftung Digitale Bildung hat die Datenschutzmaßnahmen und die Dokumentation mit fachanwaltlicher Unterstützung erarbeitet.

Kommentar von Jürgen Biffar, Vorstand der Stiftung Digitale Bildung: "Die Gewährleistung des Datenschutzes ist eine wichtige und unerlässliche Voraussetzung für den Einsatz von Lernsoftware an Schulen. In der Praxis kann sich dies als schwierige Klippe und Hinderungsgrund erweisen. Als Stiftung, die sich die Entwicklung und Förderung hochwertiger digitaler Lernsysteme zum Ziel gesetzt hat, stellen wir die von uns für das Lernsystem Brainix erarbeitete Datenschutzdokumentation der Allgemeinheit und somit auch anderen Anbietern und Nutzern von Lernsoftware zur Verfügung."

