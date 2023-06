Stiftung Digitale Bildung

Brainix-Programme mit Gütesiegel für Lern-Apps ausgezeichnet

Zertifizierung durch österreichisches Bildungsministerium

Eichstätt (ots)

Im Rahmen der "Lern-Apps Tagung" wurden am 1. Juni in Wien die Brainix-Programme für Englisch und Mathematik (sechste Klassenstufe Gymnasien) vom österreichischen Bildungsministerium mit dem Gütesiegel für Lern-Apps ausgezeichnet. Durch diese Zertifizierung, der ein ausführlicher Evaluierungs- und Test-Prozess vorausgegangen war, sind Schulen in Österreich berechtigt, die Brainix-Programme als Unterrichtsmittel eigener Wahl anzuschaffen und zu nutzen.

Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) hat im Rahmen seiner Planung für digitalen Unterricht die Qualitätssicherung als eine wichtige Säule definiert. Mit dem Gütesiegel soll Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, aber auch Erziehungsberechtigten und anderen Interessierten Orientierung bei der Auswahl von Apps für das Lernen geboten werden. Beim zweistufigen Evaluierungs- und Zertifizierungsprozesses werden zunächst technische, datenschutzrechtliche und grundlegende didaktische Eigenschaften geprüft, wobei im Bereich der Didaktik besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit des selbständigen Lernens gelegt wird. Anschließend erfolgt ein mehrwöchiger Praxistest durch Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht. Die Vorschläge konnten im vergangenen Herbst eingereicht werden. Weitere Info zum Zertifizierungsprozess: https://www.guetesiegel-lernapps.at/

Auf der "Lern-Apps Tagung" wurden am 1. Juni 2023 in Wien die Gütesiegel für Lern-Apps verliehen. 31 Programme von 24 Anbietern aus Österreich und Deutschland wurden zertifiziert (nach insgesamt 114 Evaluationen). Für das ganzheitliche Lernsystem Brainix mit Programmen für Englisch und Mathematik, die sich am bayerischen Lehrplan ausrichten, eröffnen sich damit Verbreitungschancen auch im Nachbarland. Dies ist bereits die zweite Auszeichnung von offizieller Seite für Brainix; im Oktober 2022 war dem Lernsystem die Förderfähigkeit durch das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) attestiert worden: https://www.presseportal.de/pm/150662/5321810

