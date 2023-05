KT Bank AG

Lieber Auto kaufen oder leasen? KT Bank macht die Entscheidung einfach mit der neuen digitalen Kfz-Finanzierung!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Frankfurt (ots)

KT Bank bringt Fahrzeugträume auf die Überholspur: Digitale Finanzierung für Ihr neues Auto - ohne Stress und lange Wartezeiten

Der Traum vom neuen Auto rückt mit der KT Bank in greifbare Nähe - nämlich bis dahin, wo das Smartphone liegt: Es reicht ein Internetzugang, um den Finanzierungsantrag für ein neues Fahrzeug online auszufüllen - egal wann, egal wo. "Die digitale Antragstrecke ist sehr übersichtlich aufgesetzt und lässt sich in wenigen Schritten unkompliziert ausfüllen", erläutert Nezir Erdogan, Head of Digital Banking bei der KT Bank, das neue Produkt. Der Finanzierungsbetrag darf zwischen 5.000 EUR und 50.000 EUR liegen, die Laufzeit zwischen 6 und 100 Monaten. Wer der KT Bank beim Antrag dazu den digitalen Kontoeinblick gewährt, erhält nach Verifizierung der Daten (Dauer zwischen fünf und sieben Werktage) eine Sofortzusage. Werden die Unterlagen manuell eingereicht, erfolgt sie nach Überprüfung binnen 24 Stunden. Sobald der Kaufvertrag für das Wunschauto abgeschlossen ist, zahlt die KT Bank den vereinbarten Preis direkt an den Autohändler.

Beliebteste Bank Deutschlands mit innovativer wertebewusste Fahrzeugfinanzierung.

Seit diesem Jahr zählt die KT Bank laut Focus Money zu den beliebtesten Banken Deutschlands. Mit ihren Finanzprodukten und Dienstleistungen nach den Prinzipien des wertebewussten islamischen Bankwesens bietet sie hier als einzige Islamic Banking. Auch die neue Fahrzeugfinanzierung ist die erste islamkonforme. "Das bedeutet unter anderem, dass wir ausschließlich den Fahrzeugkauf, unabhängig von Neu- oder Gebrauchtwagen, bei gewerblichen Händlern finanzieren, aber keine Käufe von Privatpersonen", erklärt Nezir Erdogan. Die Kunden profitieren von transparenten, islamkonformen Finanzierungsaufschlägen, also einem Gewinn, der aus einem Handel resultiert: Bei der digitalen Kfz-Finanzierung werden weder Zinsen noch versteckte Gebühren erhoben.

Weitere Informationen sowie der digitale Finanzierungsantrag sind unter https://www.kt-bank.de/privatkunden/finanzierung/fahrzeugfinanzierung/ zu finden.

Wer ist die KT Bank?

Die KT Bank, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kuveyt Türk Beteiligungsbank aus Istanbul und hat ihren Hauptsitz in Frankfurt/Main. Seit 2015 bietet sie islamkonforme Produkte und Dienstleistungen an. Als Einlagenkreditinstitut nach deutschem Recht ist die KT Bank Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), wodurch Einlagen bis 100.000 Euro gesetzlich abgesichert sind.

Original-Content von: KT Bank AG, übermittelt durch news aktuell