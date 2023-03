Gillette Deutschland

Gillette: Klingeninnovation für ein noch besseres Rasurerlebnis

Gillette führt größte Klingeninnovation seit über 10 Jahren ein

Schwalbach am Taunus (ots)

Gillette setzt in diesem Frühjahr seine Serie großer Innovationen fort: Nach der Überarbeitung seines Rasiererportfolios in 2021 und der Einführung von GilletteLabs mit Reinigungs-Element in 2022 folgt nun Gillettes größte Klingeninnovation seit über 10 Jahren. Highlight sind dabei die neuen, innovativen ProBlades(TM)-Klingen, die exklusiv neben weiteren Neuerungen in der Pro-Serie eingeführt werden und für eine besonders komfortable und gleichzeitig glatte Rasur sorgen. Ab April sind zudem verbesserte Klingen der Serien Fusion5, SkinGuard und Mach3 im Handel erhältlich.

Die Premiumklingen der Gillette ProGlide, ProShield, Fusion5 sowie SkinGuard Rasierer werden im Gillette Traditionswerk in Berlin hergestellt. Seit über 85 Jahren werden an diesem Produktionsstandort unter dem Motto "Innovation trifft Präzision" Qualitätswaren produziert und stetig Innovationen vorangetrieben.

Gillette Pro: Neue ProBlades(TM) sorgen für Rasurerlebnis der Extraklasse

In der ProGlide und ProShield Familie führt Gillette die langanhaltend scharfen ProBlades(TM) Klingen ein. Dabei handelt es sich um mehr als nur eine Klingentechnologie. Vielmehr erreicht Gillette durch die spezielle Anordnung zweier unterschiedlicher Klingen mit ProBlades(TM)-Technologie ein maßgeschneidertes Rasurerlebnis. Die ProGlide Klingen enthalten vier ultra-dünne und extrem scharfe ProBlades(TM) Klingen, die mit einer speziellen, diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung hergestellt werden. Sie benötigen bis zu 10%[1] weniger Kraft beim Schneiden, was für spürbar weniger Ziehen und Reißen während der Rasur sorgt. Die fünfte Klinge hat eine breitere Klingenspitze, um Hautirritationen und Schnittverletzungen zu vermeiden. In Kombination sorgen die Klingen so für eine ultimativ glatte, aber dennoch komfortable Rasur.

Für das Extra an Komfort kombiniert Gillette bei den ProShield Chill Klingen zwei ProBlades(TM) Klingen mit breiterem Profil mit drei der ultra-dünnen ProBlades(TM) Klingen.

Erstmalig für Gillette Rasierer werden die ProGlide Klingen zudem mit einem innovativen dreifachen Klingenstabilisator ausgestattet. Dieser hilft dabei, dass die Klingen einen optimalen Abstand zueinander einhalten und sorgt dafür, die Kontaktzeit der Klinge mit dem Haar sowie das Flattern der Klingen für mehr Präzision und einen sauberen Schnitt zu reduzieren. Ein um 12% vergrößerter Gleitstreifen[2] ermöglicht ab sofort eine noch bessere Gleitfähigkeit.

Gillette Fusion5: Fünf Klingen für höchsten Komfort

Die Fusion5-Serie ist mit fünf Klingen für eine gründliche und langanhaltende Rasur ausgestattet. Zu den Neuerungen bei den Fusion5 Rasierklingen gehören ein um 15% vergrößerter Gleitstreifen für sanftes Gleiten[3], eine neue "Schneepflug"-Technologie, die überschüssiges Rasiergel besser ableitet, sowie ein neuer Klingenstabilisator, der den optimalen Klingenabstand gewährleistet. Beim Fusion5 Power führt zudem ein überarbeiteter Mikrokamm die Haare in optimaler, aufrechter Position zu den Klingen.

SkinGuard: für die Bedürfnisse unebener und unreiner Haut

Die SkinGuard Klingen erhalten ebenfalls einen überarbeiteten Gleitstreifen mit einem Hauch von Aloe für verbesserte Gleitfähigkeit und mehr Sanftheit bei der Rasur. Das beugt Irritationen der empfindlichen Haut vor. Der SkinGuard erhält neben dem verbesserten Gleitstreifen für mehr Komfort auch ein farblich überarbeitetes Griffdesign.

Mach3: Gründliche Rasur ohne Hautirritationen

Die Ersatzklingen der Mach3-Serie ermöglichen bis zu 15 glatte Rasuren. Jetzt wurde der Mach3 Turbo mit einem neuen, verbesserten Gleitstreifen für bessere Gleitfähigkeit ausgestattet.[4] Das Design des Mach3-Griffs wurde ebenfalls aktualisiert, wobei der klassische Look beibehalten wurde.

Die Gillette Rasierer mit dem neuen Klingenportfolio sind ab April 2023 im Handel erhältlich.

Bildmaterial und ein Factsheet zu den Produkten finden Sie hier.

UVP* für die Klingenpackungen:

ProGlide 4 Klingen 17,99 EUR

ProGlide Power 4 Klingen: 21,99 EUR

ProShield Chill 4 Klingen: 19,99 EUR

Fusion5 4 Klingen: 14,99 EUR

Fusion5 Power 4 Klingen: 17,99 EUR

SkinGuard Sensitive 4 Klingen: 17,99 EUR

Mach3 6 Klingen: 13,99 EUR

Mach3 Turbo 5 Klingen: 14,99 EUR

Über Gillette:

Seit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette findest du unter www.gillette.de.

Über Procter & Gamble:

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

------------------------------------------------------------------------------------

[1] bis zu 10 % niedriger im Vergleich zu Gillette Fusion5 Klingen.

[2] im Vergleich zum vorherigen ProGlide / ProShield.

[3] im Vergleich zu Gillette Fusion5.

[4] im Vergleich zum bisherigen Fusion-Rasierer.

*Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners

