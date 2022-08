Gillette Deutschland

Spektakuläre Drohnenshow im Rahmen der Gamescom 2022

Hoch hinaus mit GilletteLabs

Köln/Schwalbach am Taunus (ots)

In diesem Sommer geht es mit GilletteLabs hoch hinaus: Kurz nach dem Launch des innovativen GilletteLabs Rasierers mit Reinigungs-Element überraschte die Marke anlässlich der größten Messe für Computer-und Videospiele mit einer faszinierenden Drohnen-Lichtshow. Als Love Brand der deutschen Gaming-Szene und Sponsor der Gamescom 2022 stellte Gillette ein spektakuläres Event auf die Beine - oder besser: in den Himmel.

Mit GilletteLabs gelingt eine mühelose und saubere Rasur: Seit diesem Sommer ist der weltweit erste Rasierer mit einem im Griff integrierten Reinigungs-Element erhältlich, auf den Gillette zudem erstmalig im deutschsprachigen Markt eine lebenslange Garantie bietet. Dank des innovativen Rasierers wird die Rasur von einer lästigen Pflicht zum mühelosen Vergnügen und man(n) findet morgens direkt in den Flow. Diesen Flow brachte GilletteLabs auch zur Gamescom - und von dort aus in den Kölner Nachthimmel.

In luftigen Höhen

Gemeinsam mit einem erfahrenen Luftfahrtunternehmen ließ GilletteLabs zum Auftakt der Gamescom am 24. August den Himmel über Köln in neongrünen Farben erstrahlen. Rund 200 Drohnen starteten gegen 21:30 Uhr am Tanzbrunnen und boten eine spektakuläre Lichtshow über dem Rhein. Wie von Zauberhand erschienen Bilder von Bärten und GilletteLabs Rasierern am Himmel und sorgten für begeisterte Zuschauer in der ganzen Stadt.

Gemeinsam mit GilletteLabs und bekannten Content Creators wie Julien Brown "itsjulienbrown" und Luis Freitag "luis_freitag_" von den "Elevator Boys", Luca Heubl "lucahbl" und Felix Arnold "felixxarnold" sowie Rapstar MoTrip konnten geladene Gäste das Spektakel bei einem Get-Together auf einem Rheinschiff vom Wasser aus verfolgen.

Rasurliebling der Gaming-Szene

Gillette engagiert sich bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Sports- und Gaming-Szene. Über Partnerschaften mit bekannten Gamern wie Nico "Sola" Linke oder dem Berliner Twitch-Star Kevin "Papaplatte" Teller konnte sich die Marke in der Gaming-Szene authentisch präsentieren. Inzwischen ist Gillette als echte Gaming Love Brand aus der Community nicht mehr wegzudenken. Da ist es nur konsequent, dass Gillette auch bei der Gamescom 2022 als Sponsor vertreten ist. Dass die Messe in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden kann, eröffnete GilletteLabs die Möglichkeit für dieses außergewöhnliche Event.

Internationales Gaming-Team: Gillette Gaming Alliance

Auch international ist die Marke in der Gaming-Branche unterwegs. Im Geschäftsjahr 2021/22 vereinte die Gillette Gaming Alliance (GGA) dreißig der erfolgreichsten Gamer und Streamer aus elf verschiedenen Ländern, die in verschiedenen Games auf unterschiedlichen Plattformen für jede Menge Entertainment sorgten. Und auch in Zukunft wird sich Gillette weiterhin im Bereich Gaming positionieren: Erst vor kurzem hat die Marke ihren eigenen Gaming-Kanal @GilletteGaming auf TikTok gestartet. Gamer aus der ganzen Welt zeigen hier ihr Können und bieten Unterhaltung für jeden Gaming-Fan. Fortnite Fans können derweil auf der eigens kreierten Gillette Bed Battles, einer zusammen mit Mitgliedern der globalen Fortnite-Community erstellten Karte, gegeneinander spielen.

