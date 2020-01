Gillette sucht neues Gaming-Markengesicht - Großes Finale der #GilletteChallenge auf der diesjährigen DreamHack Leipzig 2020

Gillette Deutschland

Im Rahmen der #GilletteChallenge sucht Gillette seit Ende letzten Jahres gemeinsam mit seinem langjährigen Partner, League of Legends-Kommentator und Entertainer Nico "Sola" Linke, das neue Gaming- Markengesicht. Als Sponsor der Stream-Area veranstaltet Gillette nun das große Finale der #GilletteChallenge auf der diesjährigen DreamHack Leipzig 2020 am 25. Januar. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich eSports erreicht somit ihren Höhepunkt und ein neuer, aufregender Abschnitt beginnt. In den letzten Monaten mussten die drei potenziellen Anwärter auf die begehrte Position des neuen Gaming- Markengesichtes "Papaplatte", "Unlckyme" und "Splatterman" ihr Talent und Geschick in spannenden Battles beweisen. Mit der #GilletteChallenge legt die Rasurmarke damit nicht nur einen neuen Meilenstein für spannende eSports-Aktivierungen in 2020, sondern knüpft an bisherige Erfolge an.

#GilletteChallenge: Sola sucht einen würdigen Nachfolger

Sola gehört zu den erfolgreichsten Gesichtern der deutschen eSports-Szene. Nach spannenden Projekten mit Gillette wie "Mein Weg nach MASTER" ist Sola nun bereit, sein geballtes Wissen an einen seiner Gaming-Kollegen zu übergeben und einen würdigen Nachfolger zu finden. Dabei weiß er genau, worauf es ankommt: "Für einen erfolgreichen Streamer zählen nicht nur Gaming-Skills, sondern auch ein gepflegter Auftritt. Schließlich zeigen wir uns unserer Community täglich on stream und müssen dabei stets eine gute Figur machen. Gillette ist dabei ein starker Partner, da die Marke genau weiß, was Sportlern - sei es im elektronischen oder im klassischen Bereich - wichtig ist." Die Anwärter auf die begehrte Position des neuen Gillette Gaming- Markengesichtes sind der eSports-Community dabei keine Unbekannten: Mit Kevin "Papaplatte" Teller, Tim "Unlckyme" Feichtinger & Christopher "Splatterman" Papamichael treten drei würdige Herausforderer gegeneinander an, die in den vergangenen Battles der Challenge bereits mit Geschicklichkeit, Mut und Kreativität punkten konnten.

Die #GilletteChallenge startete im November 2019 mit einem spannenden Gaming-Battle auf der Streaming Plattform Twitch, in dem die Kandidaten ihre Gaming-Skills beweisen mussten. Neben einzigartigen Fähigkeiten an Maus und Tastatur muss das neue Gillette Gaming-Gesicht seine Community stets mit lustigem Content unterhalten können. Den Spaßfaktor haben die Kandidaten in der zweiten Challenge in Form von kreativen Pranks bestens bewiesen. Zu guter Letzt mussten Papaplatte, Splatterman & Unlckyme ihr Talent am Rasierer unter Beweis stellen. Ob komplett glatt rasiert oder im Zebra-Streifen Look, alle drei konnten ihre Community mit ihrem neu kreierten Bartstyle überzeugen. Nach den ersten drei Challenges hat Papaplatte die Nase vorne und sichert sich damit die bisherige Führung.

Auch Sola hat während der #GilletteChallenge einmal mehr bewiesen, warum er einer der erfolgreichsten Entertainer der deutschen eSports-Szene ist. Mehr Infos zu der #GilletteChallenge gibt es hier: http://bit.ly/GilletteChallengeXSola

Mehr eSports, mehr Streams, mehr Battles: Final Shave Down auf der DreamHack Leipzig 2020

Das große Finale der #GilletteChallenge findet am Samstag, den 25. Januar 2020 auf der diesjährigen DreamHack Leipzig statt. Hier wird neben einer Rasur-Challenge auch das Wissen der Kandidaten rund um Gillette und die Themen Rasur und eSports auf die Probe gestellt. Die Aktivierung umfasst neben dem Showdown der #GilletteChallenge auch ein Sponsoring der Stream-Area. Das Sponsoring knüpft dabei an eine Reihe spannender eSports- Aktivierungen aus der Vergangenheit an: Den Startschuss machte Gillette dabei 2018 als Partner der ESL, Deutsche Meisterschaft - der Königsklasse des eSports in Deutschland. Weiter ging es mit einer offiziellen Partnerschaft mit dem Livestreaming-Videoportal Twitch in 2019.

Am Gillette Stand #520 haben Gaming-Communitys und Zuschauer die Chance, live bei den finalen Battles dabei zu sein, ihre Streamer kennenzulernen oder sich an der Rasierstation mit dem Gillette SkinGuard Sensitive rasieren zu lassen. Besucher und Fans sind herzlich eingeladen, in der Zeit von 10 bis 20 Uhr am Gillette Stand vorbeizukommen und die Welt des eSports und ihre Idole hautnah zu erleben.

Choose your shave buff: Die optimale Vorbereitung ist der halbe Sieg

Wie gut eSports und eine präzise Rasur zusammenpassen, zeigt ein Blick auf die Gaming-Szene: Besonders im professionellen Wettstreit ist es wichtig, sich bereit für den Gegner zu fühlen und so Tausenden von Followern beim Live-Streaming die beste Version von sich selbst zu präsentieren. Gillette bietet mit seinem vielseitigen Portfolio den passenden Rasierer für jeden eSportler und das beste Equipment für ein starkes Finish:

Der bewegliche Bartschneider

GILLETTE FUSION5 PROGLIDE

Der Gillette Fusion5 ProGlide liefert mit seiner innovativen Flexball Technologie und den besten Gillette Klingen den perfekten Feinschliff für schwierige Situationen und präzise Manöver im Spiel.

Der sensible Sanftmacher

GILLETTE SKINGUARD SENSITIVE

Das einzigartige Klingendesign des Gillette SkinGuard Sensitive schützt dich optimal in brenzligen Situationen, sodass ein Sieg sanft und mühelos gelingt.

Der genaue Glattmacher

GILLETTE FUSION5

Der Gillette Fusion5 bietet mit seinen fünf fortschrittlichen und optimal ausgerichteten Klingen ein akkurates Finish, um garantiert in das nächste Level zu kommen.

Weitere Bilder und Informationen zur #GilletteChallenge und den Gillette Produkten gibt es hier: http://bit.ly/MaterialGilletteChallenge

Über Gillette:

Seit über 110 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - die Lebensqualität von über 750 Millionen Männern auf der ganzen Welt wird verbessert. Von Rasierern und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette weltweit eine große Auswahl an Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege und Aftershaves. Für weitere Informationen und die neusten Nachrichten zu Gillette besuchen Sie www.gillette.com.

Über Procter & Gamble:

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

