Riverboat-Duell bei "Wer weiß denn sowas?"

Kim Fisher trifft auf Sebastian Fitzek

Das Wissensquiz vom 21. bis 25. November 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

"Wer weiß denn sowas?" startet mit zwei tollen Schauspielerinnen in die neue Ratewoche: Christine Neubauer, die gerade erst in der Krimi-Serie "Watzmann ermittelt" zu sehen war und Jutta Speidel, die zuletzt in der Gesangsshow "The Masked Singer" bewies, dass sie auch musikalische Qualitäten besitzt. Gemeinsam standen die seit Jahrzehnten erfolgreichen Schauspielerinnen bisher nur ein einziges Mal vor der Filmkamera. Nun hat Moderator Kai Pflaume beide am Montag zum amüsanten Wettraten ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen.

Vor fast 25 Jahren moderierte Kim Fisher zum ersten Mal die Talkshow "Riverboat", außerdem ist sie Sängerin und veröffentlichte auch schon zwei Romane. Die Moderatoren an ihrer Seite wechselten im Laufe der Jahre. Auch Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, der mit seinem neuen Psychothriller "Mimik" derzeit wieder die Buch-Charts anführt, talkte bis zum Sommer bei "Riverboat". Jetzt treffen sich die beiden bei "Wer weiß denn sowas?" zum Rateduell. Ob das ein spannender Thriller wird, erfahren die Zuschauer am Dienstag.

In der morgendlichen Unterhaltungssendung "Live nach Neun" sorgen die Moderatoren Isabel Varell und Peter Großmann mit ihrem Teamseit 2018 für gute Laune und spannende Informationen. Im Sommer lief bereits die 1000. Ausgabe der Sendung. Am Donnerstag treten die beiden gutgelaunten Morgentalker am Vorabend an, um an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtigen Antworten auf Fragen wie diese zu erraten:

Warum sollten die Zutaten eines Rührteigs im Gegensatz zu einem Hefeteig nur kurz vermischt werden?

a) Starkes Rühren bindet Fette und macht sie schwerer verdaulich.

b) Gluten im Mehl wird sonst aktiviert und macht den Kuchen fest.

c) Zu viel CO2 im Teig verlängert die Backzeit.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 21. bis 25. November 2022 im Überblick:

Montag, 21. November - Christine Neubauer und Jutta Speidel

Dienstag, 22. November - Kim Fisher und Sebastian Fitzek

Mittwoch, 23. November - Fußball

Donnerstag, 24. November - Isabel Varell und Peter Großmann

Freitag, 25. November - Fußball

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste.

Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

