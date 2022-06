Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA FABIA RS Rally2: nächstes Kapitel einer Erfolgsgeschichte

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mladá Boleslav (ots)

› Neu entwickeltes Rallye-Fahrzeug basiert auf der vierten FABIA-Generation

› Neuer Motor und weiterentwickelte technische Details für den FABIA Rally2 evo Nachfolger

› Umfangreiches Testprogramm auf Asphalt, Schotter und Schnee absolviert

Start frei für den neuen ŠKODA FABIA RS Rally2: ŠKODA Motorsport präsentiert den Nachfolger des FABIA Rally2 evo. Das neue Rallye-Modell aus Mladá Boleslav basiert auf der vierten Generation des ŠKODA FABIA und tritt die Nachfolge des erfolgreichsten Rally2-Fahrzeugs der vergangenen Jahre an. Für den FABIA RS Rally2 hat ŠKODA Motorsport einen neuen Motor entwickelt, an Handling, Antriebsstrang und Elektronik gearbeitet sowie die Sicherheit für Fahrer und Beifahrer weiter verbessert. Der neue FABIA RS Rally2 hat sich im Rahmen eines anspruchsvollen Testprogramms auf Asphalt, Schotter und Eis sowie bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen bewährt und ist optimal gerüstet, um künftig in der Hand von Kundenteams Siege und Titel einzufahren.

Mehr Informationen sowie Bildmaterial zum neuen ŠKODA FABIA RS Rally2 stehen als Pressemappe bereit. Darüber hinaus ist der Pressemappentext in dieser Meldung als Download abrufbar.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell