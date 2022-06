Skoda Auto Deutschland GmbH

Neuer Name für neues Rallye-Fahrzeug: ŠKODA FABIA RS Rally2

Mladá Boleslav (ots)

› Nachfolger des erfolgreichsten Rally2-Fahrzeugs der vergangenen Jahre wird am 14. Juni vorgestellt

› RS-Kürzel verweist auf legendäre Motorsportfahrzeuge des Herstellers und schlägt Bogen zu den sportlichen RS-Serienmodellen

› ŠKODA Motorsport hat mehr als 450 Fahrzeuge des Vorgängers an Kundenteams ausgeliefert

ŠKODA FABIA RS Rally2: Mit dem legendären Buchstabenkürzel ,RS‘ erinnert das neue Rallye-Fahrzeug auf Basis der vierten FABIA-Generation an legendäre Motorsportfahrzeuge aus Mladá Boleslav wie den ŠKODA 130 RS. Gleichzeitig schlägt die Bezeichnung die Brücke zu den sportlichen RS-Serienfahrzeugen des tschechischen Herstellers. Der Nachfolger des erfolgreichsten Rally2-Fahrzeugs der vergangenen Jahre wird am 14. Juni in Mladá Boleslav enthüllt.

Der ŠKODA FABIA Rally2 evo war in den vergangenen Jahren das erfolgreichste Rallye-Fahrzeug seiner Kategorie. Er hat fast 1.700 Siege gefeiert – darunter vier Triumphe bei der legendären Rallye Monte Carlo – und insgesamt sechs Weltmeister-Titel gewonnen. Mehr als 450 Fahrzeuge hat ŠKODA Motorsport an seine Kundenteams ausgeliefert, der weltweite Marktanteil in der Rally2-Kategorie beläuft sich auf über 30 Prozent. Am 14. Juni präsentiert ŠKODA in Mladá Boleslav den Nachfolger, der auf Basis der vierten FABIA-Generation alle Voraussetzungen mitbringt, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Dabei trägt die Rallye-Version des ŠKODA FABIA in der neuen Generation erstmals überhaupt das legendäre RS-Kürzel. Seit mittlerweile 48 Jahren steht ,Rally Sport‘ für Erfolge auf internationalen Rennstrecken und Rallye-Pisten. 1974 nutzte ŠKODA diese Bezeichnung erstmals für die Rallye-Prototypen ŠKODA 180 RS und 200 RS. Ein Jahr später debütierte der legendäre ŠKODA 130 RS, der bis 1983 zahlreiche Erfolge auf der internationalen Rallye-Bühne und der Rundstrecke feierte. 1977 fuhr der ŠKODA 130 RS bei der ,Monte‘ auf die ersten beiden Plätze in seiner Klasse und gewann auch bei der Akropolis-Rallye. Auf der Rundstrecke folgte 1981 der Gesamtsieg in der Tourenwagen-Europameisterschaft.

Gleichzeitig schlägt die Modellbezeichnung des neuen FABIA RS Rally2 die Brücke zu den aktuellen RS-Serienmodellen von ŠKODA: dem OCTAVIA RS, dem KODIAQ RS (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6 – 7,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 218 – 179 g/km (WLTP-Werte)) und dem ENYAQ COUPÉ RS iV. Seit inzwischen mehr als zwei Jahrzehnten kennzeichnet das Kürzel die sportlichsten Serienmodelle des tschechischen Automobilherstellers, angefangen im Jahr 2000 mit dem ersten OCTAVIA RS. Es folgten unter anderem zwei RS-Varianten des ŠKODA FABIA. Der erste FABIA RS auf Basis der ersten Modellgeneration war 2003 das Homologationsmodell für das parallel präsentierte Rallye-Fahrzeug FABIA WRC. Im Jahr 2010 folgte eine weitere RS-Variante auf Basis der zweiten FABIA-Generation, die auch als COMBI angeboten wurde.

Die Weltpremiere in Mladá Boleslav beginnt am 14. Juni um 19.00 Uhr MEZ und wird auf ŠKODA Motorsport weltweit live übertragen.

