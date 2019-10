CALZEDONIA

Prominente Gäste bei der Calzedonia Legshow 2019: Fashion beginnt bei der Strumpfhose

Düsseldorf (ots)

Die zweite Ausgabe der CALZEDONIA LegShow, die am 8. Oktober 2019 um 19.00 Uhr in Verona eröffnet wurde, stand - wie sollte es anders sein - ganz im Zeichen der Strumpfhose. Da die Runway Show mit dem 60-jährigen Jubiläum der Erfindung des beliebten Beinkleids zusammenfiel, waren die Erwartungen an die Veranstaltung diesmal besonders hoch. Der italienische Legwear Spezialist feierte die Strumpfhose daher nicht nur als bloßes Accessoire, sondern als absoluten Start der weiblichen Garderobe.

Das Setting für die "Hotel Edition" der LegShow 2019 lieferte das CALZEDONIA Headquarter. Der Catwalk stellte den hochherrschaftlichen Eingangsbereich eines Grand Hotels dar. Im Hintergrund spielten Fenster und Türen mit Licht und Schatten und ließen so eine beeindruckende Hotel-Szenerie entstehen.

Die Runway Show hatte außerdem eine interessante Front Row zu bieten. Zu den Gästen zählten zum Beispiel das ungarische Supermodel Barbara Palvin - ehemaliges CALZEDONIA Gesicht und Top-Influencerin mit rekordverdächtigen Followerzahlen in den sozialen Netzwerken. Stargast der Show war Mega-Influencerin Chiara Ferragni, die seit mehreren Saisons digitale Botschafterin der Marke CALZEDONIA ist.

Das modische Motto der Saison? Logomania! Auf den Strumpfhosen waren viele Schriftzeichen und Buchstaben zu sehen. So zum Beispiel die CALZEDONIA Maxi-Logos und Allover-Flockprints mit dem Markennamen des Labels. Modemutige Fashionistas waren vor allem von den glänzenden Texturen und Metallic-Looks begeistert. Die Strumpfhosen und Leggings mit Glanz- und Glitzer-Effekten zogen alle Blicke auf sich und schimmerten verführerisch.

Auch Muster spielen eine große Rolle in der aktuellen CALZEDONIA Kollektion. Ein absoluter Hingucker waren sicherlich die Brit-Style-Patterns wie Hahnentritt, Argyle-Karos und Nadelstreifen im Oxford Style. Kuscheliges Cashmere traf auf glitzernden Rippstrick in verschiedenen Rottönen für einen warmen, komfortablen Cocoon-Effekt.

Passend zur Hotel-Szenerie waren vor Ort zahlreiche digitale Inszenierungen zu sehen, die den Kollektions-Trend "Logomania" noch einmal in den Fokus setzten.

Das MAC Cosmetics Team unter der Leitung von Michele Magnani war für das Make-up der Show verantwortlich, während COTRIL und das Styling-Team rund um Giovanni Iovino für das extravagante Haarstyling sorgte.

