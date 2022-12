LEONINE Studios

Das Premium YouTube Vermarktungsnetzwerk HOME OF TALENTS nimmt mit JULIA BEAUTX, MAX und LUCA weitere Top YouTuber Deutschlands unter Vertrag

München (ots)

Nach dem Start von Home of Talents, dem Premium YouTube Vermarktungsnetzwerk von LEONINE Studios, im September 2022 werden Deutschlands Top-YouTuber*innen Julia Beautx, MAX und LucaTeil des exklusiven Media-Portfolios. Damit wächst das hochwertige Angebot an ausgewählten und reichweitenstarken Kanälen in den attraktiven und werberelevanten Content-Umfeldern Lifestyle, Beauty, Food und Comedy. Die Mediaplus Group, Europas größte unabhängige und partnergeführte Mediaagentur, hat Home of Talents als erste Agentur in ihr Media-Angebot aufgenommen.

Luca (Management Ilja Hora) ist mit über 5,8 Millionen Abonnent*innen einer der reichweitenstärksten und bekanntesten Influencer in Deutschland. Mit seinen Videos erreicht er regelmäßig mehr als 30 Millionen Video Views im Monat.

Julia Beautx (Management BWM Communications) erreicht mit ihrem beliebten Lifestyle-Content auf ihren YouTube-Kanälen mehr als 3,1 Millionen Abonnent*innen und erzielt bis zu 7,5 Millionen Video Views im Monat. Im Rahmen des Branded Entertainment Formats MACH MAL MIT OBI arbeitet sie bereits sehr erfolgreich unter dem Dach der LEONINE Studios mit der Produktionsfirma i&u TV zusammen.

YouTube Creator MAX (Management Philip Weddigen von Knapp) führt seit vielen Jahren einen der erfolgreichsten deutschen YouTube-Channels im Food-Bereich. Mit seinen Videos erreicht er regelmäßig bis zu 1,2 Millionen Abonnent*innen und bis zu 5 Millionen Video Views im Monat.

Johannes Schmidbauer, Managing Director Home of Talents bei LEONINE Studios, über die erfolgreichen Neuzugänge: "Die überaus positive Resonanz seit unserem Launch freut mich sehr. Das gilt zum einen für den Werbemarkt, dem wir ein exklusives und garantiert markensicheres Umfeld mit den bekanntesten und beliebtesten Publishern Deutschlands bieten und zum anderen für Top Creator, die großes Interesse an unserem neuen und marktverändernden Angebot haben. Das Vertrauen, das Julia, Luca und Max Home of Talents schenken ist für uns ein deutliches Signal und bestätigt uns in unserer Positionierung als führender Partner für Top Creator*innen in der Werbezeitenvermarktung von Premium Inhalten auf YouTube."

Top-Content Creator Luca zu seiner Partnerschaft mit Home of Talents: "Mein erstes Video habe ich vor über 10 Jahren auf YouTube hochgeladen. Seitdem hat sich vieles auf der Plattform und im Umfeld geändert. Meine Faszination dafür und meine Liebe zur Produktion von Videos ist aber immer gleichgeblieben. Diese Leidenschaft teile ich mit LEONINE Studios, vor diesem Hintergrund war ich sehr offen für die Gespräche zu einem spannenden und innovativen Partnerschaftsansatz und freue mich besonders ab sofort für meine YouTube-Channels bei Home of Talents ein neues Zuhause zu haben."

Content-Creatorin Julia Beautx, seit Dezember ebenfalls Teil des exklusiven Vermarktungs-Netzwerks schließt an: "Ich freue mich sehr ab sofort, zusätzlich zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma i&u TV bei MACH MAL MIT OBI, auch bei der YouTube Werbezeitenvermarktung über Home of Talents mit LEONINE Studios zusammenzuarbeiten."

YouTuber MAX ergänzt: "Home of Talents hat einen hervorragenden Ruf im Markt. Neben dem erfahrenen Team war für mich auch das Feedback aus der Szene und meinem Umfeld entscheidend dafür meinen Channel nach längerer Pause wieder über einen Partner vermarkten zu lassen."

Über Home of Talents

Seit September 2022 übernimmt LEONINE Studios unter dem Label Home of Talents die Werbezeiten-Vermarktung von ausgewählten reichweitenstarken YouTube Kanälen von Top Content-Creator*innen und eigenen Channels wie STERN TV, BREAKING LAB und hyperbole und eröffnet damit Markenpartnern und Agenturen ein hochwertiges Angebot an Premium Content-Umfeldern mit 100 % Brand Safety. Zudem bietet LEONINE Studios über Home of Talents ausgewählten Content-Creator*innen und Publishern ein optimiertes Vermarktungsangebot zu attraktiven und transparenten Konditionen.

