Zeitgold GmbH

Zeitgold als eins der Top-Start-ups 2019 gekürt

Deutsch-israelisches FinTech-Start-up von LinkedIn als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet

Berlin (ots)

Wie Zeitgold heute bekannt gegeben hat, erzielte das Unternehmen einen Platz im Ranking der 25 LinkedIn Top-Start-ups 2019. Damit ist das Zeitgold eins der als Arbeitgeber gefragtesten Start-ups in Deutschland.

"Bei Zeitgold steuern wir unsere Unternehmenskultur ganz aktiv - so wie ein Produktmanager den Erfolg seines Produkts steuert. Unser erstklassiges Team ist der Kern unseres Erfolgs. Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, ihre Einbindung in Unternehmensentscheidungen sowie eine optimale Arbeitsatmosphäre. Wir freuen uns sehr, dass diese besondere Unternehmenskultur so viele herausragende Talente anzieht und von LinkedIn als eins der 25 Top Start-ups geehrt wurde", sagt Alina Zimmermann, verantwortlich für People & Culture sowie Employer Branding.

Zeitgold wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die Buchhaltung kleiner Unternehmen zu digitalisieren und automatisieren. Mit der auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologie befreit Zeitgold Unternehmer von Papierkram und ermöglicht es ihnen, sich ganz auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren.

"Wir bei Zeitgold haben die Mission, das erfolgreiche Führen eines kleinen Unternehmens intuitiv zu machen. Unsere Technologie ermöglicht mehr Menschen den Weg ins erfolgreiche Unternehmertum und hilft ihnen dabei, das zu tun was sie lieben. In den letzten zwölf Monaten ist Zeitgold mit nunmehr über 150 Mitarbeitern aus mehr als 20 Nationen stark gewachsen. Wir setzen alles auf unser Weltklasse-Team, das Zeitgolds Erfolgsgeschichte von Berlin und Tel Aviv aus weiter vorantreibt", so Stefan Jeschonnek, Mitgründer und CEO von Zeitgold.

Für die Liste der 25 Top-Start-ups hat die LinkedIn Redaktion das Verhalten der mehr als 645 Millionen LinkedIn Mitglieder auf der Plattform analysiert und dabei folgende Faktoren untersucht: Beschäftigungswachstum, Engagement mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern, Interesse für Jobangebote und Gewinnung von Top-Kandidaten.

Über Zeitgold

Zeitgold wurde 2015 von Stefan Jeschonnek (MBA, Stanford), Dr. Jan Deepen (WHU) und Kobi Eldar (8200) gegründet. Jeschonnek und Deepen gründeten zuvor das FinTech-Start-up SumUp mit. Eldar leitete zuvor eine israelische Cyber-Security-Einheit und baute mehrere israelische Startups mit auf. Das Unternehmen beschäftigt über 150 Mitarbeiter in Berlin und Tel Aviv. Als digitaler Geschäftspartner bietet Zeitgold eine digitale Komplettlösung für die kaufmännische Leitung von kleinen Unternehmen. Mittels künstlicher Intelligenz ermöglicht Zeitgold den Inhabern, ihre Buchhaltung, Lohnabrechnung, Rechnungszahlung und die Koordination mit dem Steuerberater in wenigen Minuten am Tag einfach auf dem Smartphone zu erledigen. Weitere Informationen gibt es auf www.zeitgold.com.

