Chinesisches Konsortium Estun Automation und CRCI Capital übernehmen Carl Cloos Schweißtechnik

Carl Cloos Schweißtechnik im hessischen Haiger gilt als Pioneer der Lichtbogenschweißtechnik und robotunterstützter Automatisierungssysteme. Die Firmengruppe hat weltweit 750 Mitarbeiter, davon 500 in Deutschland. Zum 100-jährigen Firmenjubiläum in Mai 2019 erschien der hessische Ministerpräsident Bouffier in Haiger und hielt eine Festrede.

Der neue Gesellschafter Estun Automation ist ein dynamisches Familienunternehmen der Schweiß- und Automationstechnik aus China, börsennotiert und in der Umsatzgröße vergleichbar mit Carl Cloos. Estun wurde in 1993 gegründet, war anfangs auf Antriebe und Controller für Roboter spezialisiert und stieg später in Roboterherstellung ein. Am Stammsitz im südchinesischen Nanjing befindet sich der größte Produktionsstandort für Roboter des Landes. Estun investiert über die Jahre hinweg um 10% des Konzernumsatzes in R&D und will nach der Übernahme den deutschen Standort weiter stärken bzw. weiterhin massiv in R&D investieren. In 2017 übernahm Estun Trio Technology in UK und M.A.i Automation in Bayern.

Diese Transaktion wurde von der Bundesregierung genehmigt und besitzt eine wichtige Signalwirkung, es zeigt das Potential strategischer Partnerschaft zwischen den Hidden Champions beider Länder, um sich sinnvoll zu ergänzen und im globalen Wettbewerb besser zu behaupten.

CRCI China Renaissance Capital, ein führender PE-Manager Chinas mit Zentrale in Hong Kong, hat wesentlich zum Zustandekommen der Transaktion beigetragen. Für CRCI ist es die zweite Transaktion in Deutschland nach der Übernahme der Bosch Starters and Generators-Division in 2017. In den letzten Jahren hat sich CRCI mit beiden Deutschlandkennern Tony Zhu (Munich Private Equity) und Wei Wang (Partner Transaction Services bei PwC Frankfurt) verstärkt und arbeitet an weiteren Transaktionen von ähnlicher Tragweite und in Einklang mit der C2W (China to World) und W2C (World to China) -Strategie von CRCI Chef Mark Qiu.

