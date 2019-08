Rheinische Post

Rheinische Post: Chef der Mindestlohnkommission zieht nach fast fünf Jahren positive Bilanz

Düsseldorf (ots)

Fast fünf Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat der Chef der Mindestlohnkommission, Jan Zilius, eine erste positive Bilanz gezogen. "Am unteren Rand der Lohnverteilung waren nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns deutliche Lohnsteigerungen zu verzeichnen", sagte Zilius der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Profitiert hätten davon insbesondere Arbeitnehmer in Ostdeutschland, Minijobber, Geringqualifizierte und Frauen. Der Mindestlohn habe "somit seine wichtigste Zielsetzung erreicht", erklärte der frühere RWE-Manager. Zugleich habe es keine negativen Beschäftigungseffekte gegeben. "Die in den ersten Jahren nach der Einführung beobachteten Wirkungen des gesetzlichen Mindestlohns setzen sich, soweit ich das überblicke, weiter fort, insbesondere ist weiterhin eine positive Entwicklung bei der Beschäftigung bis 2019 zu verzeichnen", sagte Zilius.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell