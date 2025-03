DataTracks

DataTracks Oxbow: ein Paradigmenwechsel in der globalen Compliance

Amsterdam und London, 19. März 2025 (ots/PRNewswire)

DataTracks, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das aufsichtsrechtliche Berichtswesen, kündigt eine neue Version von DataTracks Oxbow, seiner FATCA/CRS -Berichtssoftware, an. DataTracks Oxbow ist eine cloudbasierte Lösung, die die Einhaltung von Compliance-Anforderungen für Finanzinstitute vereinfacht, indem sie die Erstellung von Berichten rationalisiert und die Genauigkeit durch eine intuitive Benutzerführung verbessert.

„Wir freuen uns sehr über dieses Upgrade, das unser Engagement für Innovation und Kundenerfolg unterstreicht", sagt Suresh Swaminathan, CTO von DataTracks. „Mit fortschrittlicher Technologie und nutzerorientiertem Design können Finanzinstitute die Einhaltung von FATCA- und CRS-Anforderungen sicher und effizient beherrschen."

Informationen zu DataTracks Oxbow

DataTracks Oxbow bietet jetzt ein robustes, sicheres und intuitives System, das auf die sich entwickelnden FATCA- (Foreign Account Tax Compliance Act) und CRS- (Common Reporting Standard)-Berichtsanforderungen zugeschnitten ist. Es verarbeitet effizient Tausende von Anlegerdatensätzen und passt sich an XML-Schemata in verschiedenen Rechtsordnungen an, um die Einhaltung von Compliance-Anforderungen zu unterstützen und zu optimieren.

Der ohnehin schon große Funktionsumfang ist jetzt noch größer. Zu den Erweiterungen gehören:

Secure Cloud Hosting bietet ein besonders hohes Datenschutzniveau.

bietet ein besonders hohes Datenschutzniveau. Der intuitive Berichtsassistent und ein neu gestaltetes Dashboard vereinfachen die Berichtserstellung, verbessern die Benutzerfreundlichkeit und reduzieren den manuellen Aufwand.

und ein vereinfachen die Berichtserstellung, verbessern die Benutzerfreundlichkeit und reduzieren den manuellen Aufwand. Multi-User-Workflow unterstützt Ersteller- und Prüferrollen für sichere Zusammenarbeit und klare Verantwortlichkeiten.

unterstützt Ersteller- und Prüferrollen für sichere Zusammenarbeit und klare Verantwortlichkeiten. Skalierbarkeit für die schnelle und genaue Verarbeitung Tausender von Anlegerdatensätzen.

für die schnelle und genaue Verarbeitung Tausender von Anlegerdatensätzen. Integrierte Validierung mit landesspezifischen Regeln (z. B. Luxemburg, Kaimaninseln) zur Gewährleistung der Compliance.

mit landesspezifischen Regeln (z. B. Luxemburg, Kaimaninseln) zur Gewährleistung der Compliance. Mühelose Änderungen ermöglichen schnelle Aktualisierungen bei Änderungen von Vorschriften.

ermöglichen schnelle Aktualisierungen bei Änderungen von Vorschriften. Kompatibilität mit mehreren Rechtsordnungen für CRS-XML-Schemata in verschiedenen regulatorischen Umgebungen.

für CRS-XML-Schemata in verschiedenen regulatorischen Umgebungen. IRS-Integration ermöglicht die direkte digitale Signierung und Einreichung von FATCA-Berichten.

ermöglicht die direkte digitale Signierung und Einreichung von FATCA-Berichten. Vollständiger Audit Trail zur Nachverfolgung sämtlicher Benutzeraktionen zur Gewährleistung der Transparenz.

zur Nachverfolgung sämtlicher Benutzeraktionen zur Gewährleistung der Transparenz. Investorenfreundliche Ausgaben in gut strukturierten PDF-Formaten zur Verteilung.

Oxbow kombiniert Flexibilität, Automatisierung und Genauigkeit und ermöglicht es Instituten, komplexe, mehrere Rechtsordnungen umfassende Berichte zuverlässig zu verwalten.

Informationen zu DataTracks

DataTracks, kürzlich als „G2 Best Software"-Anbieter in der Kategorie Governance, Risk und Compliance (GRC) für das Jahr 2025 ausgezeichnet, bietet seit über 20 Jahren Lösungen für das Compliance Reporting an. Zusätzlich zu Oxbow hat DataTracks vor kurzem DataTracks Aurora auf den Markt gebracht, eine KI-gestützte Berichtslösung für das Malaysian Business Reporting System (MBRS), die das Engagement von DataTracks für die Vereinfachung der Einhaltung globaler Vorschriften unterstreicht.

Die Komplettlösungen von DataTracks haben über 30.000 Kunden in mehr als 25 Ländern dabei unterstützt, mühelos durch die verschiedenen globalen Regulierungssysteme zu navigieren.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.datatracks.com.

Für Geschäftsanfragen

Europa: +31 20 225 3702

Original-Content von: DataTracks, übermittelt durch news aktuell