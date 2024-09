rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-Wahlberichterstattung - Die Landtagswahl in Brandenburg in den Programmen des rbb

Berlin

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger wählen am 22. September einen neuen Landtag. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) macht diese Wahl zum Thema und informiert in verschiedenen Sondersendungen sowie im regulären Programm.

David Biesinger, rbb-Chefredakteur: "Unser Auftrag als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist es, Wählerinnen und Wähler umfassend zu informieren, damit sie sich souverän eine Meinung bilden können. Ob Fernsehen, Radio oder online, wir bieten Hintergründe, berichten aktuell und sind live vor Ort - für den rbb wie die ARD. Besonders freue ich mich, dass der rbb mit 'Politik & wir' erstmals auch auf Twitch ein Forum zum Dialog über die Wahlergebnisse bietet - live ab 20.15 Uhr."

Vorberichterstattung mit Spitzenkandidaten am 17. September

Im rbb Fernsehen können sich die Wähler am 17. September 2024 von 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr in der Sendung "rbb24 - Ihre Wahl: Der Kandidatencheck" über die Positionen vieler Spitzenkandidaten zur Landtagswahl informieren. In Potsdam treffen Hans-Christoph Berndt (AfD), Robert Crumbach (BSW), Jan Redmann (CDU), Antje Töpfer (Bündnis 90/Die Grünen), Péter Vida (Freie Wähler), Sebastian Walter (Die Linke) und Dietmar Woidke (SPD) auf Wählerinnen und Wähler und müssen mit ihren Antworten überzeugen. Es moderieren Dirk Platt und Franziska Maushake. Das rbb24 Inforadio übernimmt am 17. September 2024 um 20.15 Uhr den "Kandidatencheck" live vom rbb Fernsehen. Auch auf rbb24.de wird die Sendung im Livestream zu sehen sein.

Der Wahlabend im Ersten und im rbb Fernsehen

Am Wahlabend selbst, am Sonntag, dem 22. September, berichten Das Erste und das rbb Fernsehen weitgehend gemeinsam von 17.45 Uhr bis 19.30 Uhr über den Wahlausgang und präsentieren Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen. Moderator Sascha Hingst spricht im Wahlstudio im Brandenburger Landtag mit Politikern aus Bund und Ländern über die Folgen des Wahlausgangs. ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn wird über die aktuellen Hochrechnungen von Infratest dimap informieren. Reporterinnen und Reporter von ARD und rbb berichten von den Wahlpartys der Parteien aus Potsdam und Berlin.

In den Sendungen "rbb24 Brandenburg aktuell" und "rbb24 Abendschau" wird am Wahlabend ab 19.30 Uhr immer wieder live ins Wahlstudio im Landtag geschaltet - mit der Runde der Spitzenkandidaten und aktuellen Zahlen von Infratest dimap.

Von 20.20 Uhr bis 21.30 Uhr können die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sondersendung "rbb24 Ihre Wahl - Brandenburg hat gewählt" sehen. Moderator Dirk Platt diskutiert im rbb24-Wahlstudio mit Gästen über den Ausgang der Wahl. Reporter sprechen mit Brandenburgerinnen und Brandenburgern über die Ergebnisse.

Im Anschluss widmet sich zwischen 21.30 Uhr und 22.15 Uhr eine verlängerte Ausgabe der Nachrichtensendung rbb24 einem Rückblick auf den Wahltag und bietet weitere Analysen. Kontinuierlich werden neue Hochrechnungen präsentiert. In der letzten Sondersendung am Wahlabend "rbb24 Ihre Wahl - Ergebnisse und Analysen aus Brandenburg" von 23.30 Uhr bis 00.00 Uhr analysiert Moderator Marc Langebeck gemeinsam mit Experten die wichtigsten Ergebnisse.

Die Landtagswahl Brandenburg im rbb-Radio

Auch die Radioprogramme rbb24 Inforadio, Antenne Brandenburg und radioeins des rbb widmen sich der Landtagswahl in Sondersendungen. So informiert beispielsweise rbb24 Inforadio am Wahlabend zwischen 17.55 Uhr und 22.00 Uhr in einer Wahlsendung über die ersten Hochrechnungen und Ergebnisse. In radio3 diskutiert Moderatorin Vera Kröning-Menzel mit zwei Gästen in "Das Gespräch" live am Wahlabend um 19.03 Uhr über die Landtagswahl.

Die Landtagswahl Brandenburg online - auf rbb24.de und in Social Media

Online berichtet der rbb auf vielen Kanälen seit Wochen kontinuierlich über die Wahlen. Auf rbb24.de finden Interessierte ein ausführliches Dossier mit Informationen zu Parteiprogrammen, zum Wahlprozedere, aktuellen Umfragen und Interviews. rbb24.de bietet Antworten auf viele Fragen und informiert über die Landtagswahl auch in einfacher Sprache.

Am Wahlabend selbst bietet rbb24.de ein umfassendes Angebot an Ergebnismeldungen, Grafiken, Analysen und Live-Streams. Mit "Politik & wir" bietet der rbb ab 20.15 Uhr Analysen speziell für die jüngere Zielgruppe auf Twitch.

rbb-Programm nach der Wahl

Auch nach der Wahl wird über die Ergebnisse in verschiedenen Formaten berichtet. Am Montag, dem 23. September 2024, sendet das rbb Fernsehen von 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr ein "rbb24 Spezial: Ihre Wahl - Brandenburg hat gewählt". Ebenfalls am 23. September analysiert Jörg Thadeusz in "Thadeusz und die Beobachter" live im Radio und im Videostream, was am Wahltag und am Wahlabend zu beobachten war, ordnet die Ergebnisse ein und diskutiert die Konsequenzen der Wahl. Die "rbb24 Abendschau" berichtet in der Woche nach der Wahl täglich mit unterschiedlicher thematischer Fokussierung zur Frage "Welche Auswirkungen hat das Brandenburger Wahlergebnis auf Berlin?". Auch die rbb-Radioprogramme informieren weiterhin in verschiedenen Sendungen über den Ausgang der Wahl. Auf rbb24.de werden auch nach der Wahl Analysen, Datenauswertungen und Reaktionen gezeigt.

