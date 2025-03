Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Parallelforum über inklusive Finanzierung und Ansätze für die Entwicklung der Industrialisierung durch neue Energien in Peking

Beijing, 23. März 2025 (ots/PRNewswire)

Am 20. März fand in Peking das „Parallel Forum on Inclusive Finance and Approaches to New Energy Industrialization Development" statt.

Als Nebenveranstaltung des Global South Financiers Forum 2025 förderte das Forum, das vom Brand Work Office der Xinhua News Agency, dem China Economic Information Service und der Shanxi-Zweigstelle der Xinhua News Agency ausgerichtet wurde, verschiedene Dialoge und den Austausch unter dem Thema „Inclusive Finance and Approaches to New Energy Industrialization Development" (Inklusive Finanzierung und Ansätze für die Entwicklung der Industrialisierung durch neue Energien) und diente dem Erfahrungsaustausch und der Konsensbildung.

Klaus-Dieter Kaempfer, Chief Executive von Absa China, hob die Bemühungen von Absa hervor, das Wirtschaftswachstum in 12 afrikanischen Märkten über 130 Jahre hinweg zu fördern. Absa gründete vor einem Jahr eine Nichtbankentochter in Peking, um chinesische Unternehmen und Investoren bei der Erschließung der afrikanischen Märkte zu unterstützen.

China hat sich zum weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen entwickelt, und auch Indonesien intensiviert seine Bemühungen in dieser Hinsicht, so Mohammad Faisal, Exekutivdirektor des Center of Reform on Economics (CORE Indonesia). CORE Indonesia betreibt Forschung in diesem Bereich als wirtschaftlicher Think Tank, doch angesichts der großen Herausforderungen, denen sich Entwicklungsländer bei der Förderung grüner Energie und grüner Industrialisierung gegenübersehen, dient dieses Forum als wertvolle Plattform für gegenseitiges Lernen und Erfahrungsaustausch.

Laut Xiong Yizhi, dem Bürgermeister der Stadt Lyuliang, nutzt Lyuliang seine industriellen Stärken, um im Rahmen einer grünen und nachhaltigen Entwicklung neue, qualitativ hochwertige Produktionskräfte im Energiesektor zu fördern. Durch die Einführung günstiger politischer Maßnahmen und innovativer Finanzprodukte hat Lyuliang die Entwicklung seiner neuen Energiewirtschaft beschleunigt, so dass die Installationskapazität für neue Energien inzwischen über 30 Prozent der Gesamtkapazität ausmacht.

Zheng Peng, Vorsitzender und Präsident der Pengfei Group, hielt eine Grundsatzrede über die Bemühungen des Unternehmens im Bereich der grünen Entwicklung. Als eines der 500 größten Unternehmen Chinas folgt es Chinas dualen Kohlenstoffzielen und dem Wasserstoffenergie-Entwicklungsplan von Shanxi.

Während der Veranstaltung stellte der China Economic Information Service den China (Xiaoyi, Lyuliang) Hydrogen Energy High Quality Development Index Report vor. Der Index, der die Entwicklung qualitativ hochwertiger Wasserstoffenergie auf nationaler und lokaler Ebene verfolgt, zeigt ein stetiges Wachstum von 2021 bis 2023.

Darüber hinaus brachte das Forum in einer Rundtischsitzung renommierte Finanziers und Regierungsvertreter zusammen, um die Rolle und die Mechanismen der inklusiven Finanzierung bei der Förderung der Industrialisierung durch neue Energien zu untersuchen.

