Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: World IoT Expo zur Förderung der Entwicklung der IoT-Industrie findet in der chinesischen Stadt Wuxi statt

Peking (ots/PRNewswire)

Die World Internet of Things (IoT) Ausstellung 2023 wurde am 21. Oktober in Wuxi, in der ostchinesischen Provinz Jiangsu, wo auch der World IoT Wuxi Summit 2023 abgehalten wurde, offiziell eröffnet. Während der Ausstellung wurden 22 wichtige Projekte unterzeichnet und IoT-Eliten aus der ganzen Welt angelockt, um gemeinsam die Entwicklung der Branche zu fördern.

Die IoT-Entwicklung in Jiangsu steht in China an vorderster Front. Das integrierte Entwicklungsniveau der Provinz für die Informatisierung und Industrialisierung im Jahr 2022 erreichte 66,4 Prozent und rangiert landesweit im achten Jahr in Folge an erster Stelle. Der Unternehmensumsatz der IoT-Branche stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 Prozent auf 792 Milliarden Yuan.

In den letzten Jahren hat Wuxi als die Stadt, von der aus sich die IoT-Industrie Chinas entwickelt und welche die IoT-Entwicklung des Landes angeführt hat, die technologische Innovation und Entwicklung des IoT-Sektors stark gefördert, angeführt durch den Aufbau der nationalen Demonstrationszone für Sensornetzwerke, und bildete ein Industriecluster mit intelligenten Sensoren, Internet der Fahrzeuge und industriellem Internet, einschließlich mehr als 3.000 IoT-Unternehmen, in einer Größenordnung von mehr als 400 Milliarden Yuan, die ein Volumen von 660 Milliarden Yuan in Kernbranchen der digitalen Wirtschaft vorantreibt.

Die IoT-Entwicklung in Wuxi hat die Aufmerksamkeit der Welt erregt, und die World IoT Expo ist auch zu einem Spiegel geworden, der die IoT-Entwicklung Chinas und der Welt widerspiegelt.

Auf dem World IoT Wuxi Summit 2023 gab Marc Tarragó, Vorsitzender des IoT Solutions Weltkongress, den Start der Zusammenarbeit bei der „doppelten Ausstellung" zwischen der World IoT Expo und dem IOT Sworldcongress bekannt. Dabei handelt es sich um den ersten Versuch der World IoT Expo zur Stärkung der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Ausstellungen im IoT-Sektor mit dem Ziel, den internationalen Austausch über fortschrittliche Technologien zu vertiefen und ein industrielles Ökosystem mit ergänzenden Vorteilen zu schaffen.

Auf dem Gipfel wurden außerdem eine Reihe von Plattformbetreibern vorgestellt, darunter das City University of Hong Kong – Wuxi Industrial Technology Innovation Research Institute, das China-Europe (Wuxi) IoT Cooperation Innovation Center usw., um kontinuierlich für Nachwuchs im IoT-Sektor zu sorgen und die Industriekette des IoT-Industrieclusters in Wuxi zu verbessern, zu ergänzen und zu erweitern.

Die World IoT Expo 2023, die von lokalen Behörden in Jiangsu und Wuxi abgehalten wird, führt 47 Reihen von Aktivitäten durch.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336703.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2255564/image_1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-world-iot-expo-zur-forderung-der-entwicklung-der-iot-industrie-findet-in-der-chinesischen-stadt-wuxi-statt-301965768.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell