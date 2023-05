Neue Osnabrücker Zeitung

30 Jahre Solingen: Cem Özdemir fordert mehr Aufstiegschancen für Migrantenkinder

Osnabrück (ots)

Grünen-Politiker: "Jedes Kind sollte sein Potenzial maximal ausschöpfen können"

Osnabrück. Zum 30. Jahrestag des rassistisches Brandanschlags von Solingen mit fünf Toten hat Grünen-Politiker Cem Özdemir mehr Bildungs- und Aufstiegschancen für Migrantenkinder gefordert. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der Bundeslandwirtschaftsminister: "Das Wichtigste wäre, dass die Gesellschaft durchlässiger wird." Es sei leider immer noch so, dass das Schicksal in der Schule durch das Elternhaus vorherbestimmt sei - das gelte nicht nur für Migrantenkinder, sondern auch für Arbeiterkinder ohne Migrationshintergrund. "Wenn deine Eltern keine Akademiker sind, ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland besonders hoch, dass du es auch nicht zur Akademikerin schaffst", sagte der Grünen-Politiker und fügte hinzu: "Das ist nicht nur unter humanitären Gesichtspunkten irrsinnig, sondern auch volkswirtschaftlich." Özdemir forderte: "Jedes Kind - egal aus welchem Land und aus welcher Herkunftsfamilie - sollte sein Potenzial maximal ausschöpfen können."

