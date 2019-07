Sigma Europe startet die "Innovative Snacks Challenge"

Campofrio Food Group Deutschland

- Sigma Europe ruft die "Innovative Snacks Challenge" in Europa aus - in Zusammenarbeit mit Eatable Adventures. Gesucht werden die vielversprechendsten Start-Ups im Foodbereich für die Sigma Unternehmensgruppe. - Internationale Start-Ups können ihre neuen Snackprodukte einreichen und haben die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 10.000 Euro sowie die Chance auf weitere Investitionen, Unterstützung beim Ausbau ihres Geschäftsmodells und des Vertriebs/Distribution.

Sigma Europe (Campofrio Food Group), eines der führenden Unternehmen für Wurst- und Schinkenspezialitäten in Europa, hat die "Innovative Snacks Challenge" in Zusammenarbeit mit Eatable Adventures initiiert, einer Plattform für innovative Food-Start-Ups. Gesucht werden die fortschrittlichsten Gründerunternehmen im Snack-Bereich, die mit ihren Produkten den aktuellen Geschmack und Zeitgeist der Verbraucher treffen und dabei zukünftige Trends bedienen.

Sigma Europe möchte mit seinen regionalen Marken wie Aoste oder Campofrio zu einem positiven Lebensgefühl und -stil der Menschen beitragen und dabei insbesondere die Bedürfnisse einer neuen Generation erfüllen. Die Initiative verfolgt das Ziel, neue Produkte und junge Start-Ups zu finden, mit denen der globale Snackmarkt nachhaltig verändert werden kann.

Die Challenge ermutigt Start-Ups, ihre Lösungen für die gestiegene Nachfrage der Endverbraucher nach Snackprodukten vorzustellen. Im Fokus stehen hierbei "Gesundheit und Ernährung", "Vertrauen und Nachhaltigkeit" sowie der "Genuss".

"Der Wettbewerb ist eine Win-Win-Situation für alle - sowohl für Sigma Europe, als auch für die Start-Ups", erklärt José Vilches, Innovation Director der Campofrio Food Group (Sigma Europe). "Die Zusammenarbeit wird den Innovationsgeist im gesamten Unternehmen vorantreiben, einen Wandel anstoßen und ein Wachstumsfaktor für Sigma sein."

Die Initiative spricht gezielt kleine Unternehmen an, die ihre ersten Finanzierungen abgeschlossen haben, deren Produkte in der Vermarktungsphase sind und die mittelfristig starkes Wachstumspotenzial aufweisen.

Das Finale wird am 3. Oktober in Madrid stattfinden. Dabei werden Start-Ups ihr Unternehmen einer Jury inklusive dem Sigma Vorstand präsentieren. Kriterien für die finale Auswahl sind der Innovationsgrad, das Team, die Attraktivität für den Konsumenten und das Wachstumspotenzial.

Der Sieger erhält eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro und zusätzlich die Chance auf mögliche Vereinbarungen über Investitionen, Unterstützung beim Ausbau ihres Geschäftsmodells und des Vertriebs/Distribution.

Start-Ups können sich bis zum 15. August 2019 für die Teilnahme an der Initiative registrieren unter: www.innovativesnacks.com

Über Campofrio Food Group (Sigma)

Sigma Europe gehört zu den führenden Anbietern von Wurst- und Schinkenspezialitäten in Europa und ist eine Tochtergesellschaft der Sigma Alimentos. Die Produkte von Sigma Europe werden unter anderem über die führenden Marken Campofrío, Navidul, Revilla and Oscar Mayer, Aoste, Cochonou, Justin Bridou, Moroni, Fiorucci, Marcassou, Nobre, Stegeman, Caroli, Sissy, Maestro, Primo vermarktet. Sie decken eine Vielzahl von Kategorien ab, darunter Rohschinken, Kochschinken, Würstchen, Hotdogs, Geflügelprodukte, Aufschnitt, Pasteten und Fertiggerichte. Sigma Europa produziert und vertreibt ihre Produkte in acht europäischen Ländern und in den USA. Darüber hinaus exportiert die Unternehmensgruppe über unabhängige Distributoren in 80 Länder.

