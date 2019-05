Dierke Houben AG

Von der Führungskraft zum Coach kenianischer Business-Talente: DierkeHouben Leadership Partners bieten einzigartiges C-Level-Programm an

Führung ist in der VUKA-Welt zur kollektiven Aufgabe geworden. Um Führungskräfte hier zu unterstützen, haben DierkeHouben Leadership Partners mit der Schweizer Non-Profit-Organisation Aiducation International ein einzigartiges Leadership Growth Programme entwickelt: EXPLORING LEADERSHIP.

Das dreimonatige Programm startet im Herbst 2019. Den Anfang macht ein zweitägiges Intake in der Schweiz: Die Teilnehmer erarbeiten ihren individuellen Purpose als Führungskraft und lernen, bewusster zu führen. Damit sind sie gerüstet für fünf Tage "Explorative Leadership Learning" in Kenia. Hier werden die Teilnehmer zu Lehrenden: Sie bringen ihre Erkenntnisse aus Phase I in eine "Lead Your Self Academy" in Nairobi ein, coachen dort künftige Führungskräfte und entwickeln sich so selbst. DierkeHouben Leadership Partners kooperieren vor Ort mit Aiducation International, die ihren Fokus auf Talententwicklung legt. Zurück aus Kenia stehen individuelle Coachings im Mittelpunkt, um die neuen Denk- und Verhaltensweisen im Führungsalltag umzusetzen.

EXPLORING LEADERSHIP richtet sich an Führungskräfte mit mindestens zwölf Jahren Management-Erfahrung, fünf Jahre in leitender Position. Die zehn Plätze werden auf Basis von Bewerbungen sowie Interviews vergeben. "Ziel ist, eine kleine Gruppe zu bilden, die sich gut ergänzt", erläutert Dr. Kai W. Dierke. Dr. Anke Houben betont: "Wir sind überzeugt, dass die Zukunft den 'conscious leaders' gehört: Führungskräften, die ihre Stärken und Grenzen kennen, sich der Konsequenzen ihres Handelns bewusst sind und sich selbst zurücknehmen. Darauf zielt EXPLORING LEADERSHIP ab."

