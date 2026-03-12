Joyn

Achtung, Orange! Mirja du Mont, Markus Babbel und 14 weitere Promis sind ab heute in und um Düsseldorf "Most Wanted"

Unterföhring (ots)

12. März 2026. Warum rennt Model Mirja du Mont im orangefarbenen Outfit über die Kö? Wieso sprintet FC-Bayern-Legende Markus Babbel mit Ehefrau Tina im Partnerlook in Orange durch Düsseldorf? Und vor wem flieht "Let's Dance"-Sieger René Casselly im orangefarbenen Overall? Diese vier und zwölf andere Promis sind heute Morgen auf der Kö ausgebüchst - und für die nächsten fünf Tage "Most Wanted"!

Die Flucht für die zweite Staffel der Joyn-Adventure-Reality "Most Wanted - Wer entkommt?" startet heute mitten auf der Düsseldorfer Königsallee: Mirja du Mont, Janine Kunze, Markus Babbel, Jürgen Milski und zwölf andere Promis springen aus einem gekaperten Gefangenentransporter. Ihr Ziel: Fünf Tage auf freiem Fuß bleiben. Ohne Geld, ohne Handy, ohne Plan. Ihnen stets dicht auf den Fersen: Das Hunter-Team um Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof, die alles daransetzen, die entkommenen Häftlinge zu fassen. Das Spielfeld erstreckt sich auf deutschem Boden in einem 200-Kilometer-Radius um Düsseldorf.

Hunter Max Schradin: "Wir Hunter haben von Staffel 1 noch eine Rechnung mit den Targets offen und wir werden sie in Staffel 2 begleichen. Wie immer prahlen die Targets vor dem Run. Aber Otto, Joey und ich sind topfit und hochmotiviert - diesmal haben sie keine Chance."

Immer mittendrin: Die Community!

Das entscheidende Zünglein an der Waage in dem gnadenlosen Katz- und Maus-Spiel kann die Öffentlichkeit sein: Während der Flucht kann potenziell jeder als Komplize oder Zeuge ins Geschehen eingreifen. Wer sich auf die Seite der Hunter schlägt, kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets unter der Telefonnummer 0800-999-7777 oder auf Social Media abgeben. Wer hingegen die Targets unterstützen möchte, hilft mit Schlafplätzen, Mitfahrgelegenheiten oder finanziellen Mitteln.

Auf der Flucht und auf die Unterstützung ihrer Communities angewiesen sind in den nächsten fünf Tagen:

Model Mirja du Mont und Schauspielerin Janine Kunze

und Schauspielerin Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel

mit Ehefrau "Big Brother"-Legende Jürgen Milski

"Let's Dance"-Sieger René Casselly

Schlagersänger Marc Eggers und YouTube-Star CrispyRob

und YouTube-Star Social-Media-Star Julia Römmelt

TV-Moderatorin Jeannie Wagner

Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen

Comedian Jerry Vsan und Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch

und Reality-TV-Teilnehmer Drag Queen Aria Addams und Twitch-Streamerin Starletnova

Joyn und ProSieben zeigen die neue Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" ab 31. März 2026 immer dienstags in Doppelfolgen. Produziert wird "Most Wanted - Wer entkommt?" von studio flitz im Auftrag von Joyn.

"Most Wanted - Wer entkommt?" - zwölf Folgen, ab 31. März 2026, immer dienstags - kostenlos auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben

