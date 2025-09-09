PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verbraucherschutzverein

INSTAGRAM kennt Ihre sexuellen Vorlieben. FACEBOOK weiß von Ihrem Alkoholproblem.

Wien/Berlin/Hamburg (ots)

Schluss damit! Als Verbraucherschutzverein (VSV) versperren wir dem Meta-Konzern die Tür zum Ausspähen höchstpersönlicher Daten.

Sie haben im Internet unlängst zur Pille danach gesucht oder wollten einen Online-Selbsttest auf Alkoholismus machen? Das weiß der Meta-Konzern jetzt auch.

Denn ein Instagram- oder Facebook-Konto reicht aus, damit Meta die Bewegungen der Nutzer im nahezu gesamten Internet und auf Apps ausspähen kann. Auf Nachrichten- und Shoppingportalen, bei medizinischer Hilfe oder gar auf Erotik- und Datingseiten.

Das ist in etwa so, als würden Sie in ein Geschäft gehen und jemand klatscht Ihnen unbemerkt ein Mikro an die Schulter, das dann nicht nur in diesem Geschäft Ihre Gespräche, Bewegungen und Einkäufe aufzeichnet, sondern auch darüber hinaus – beim Arzt, im Büro oder gar privat im Schlafzimmer.

Das ist Internet 2025 – jeden Klick, jede Suche, jeden Kauf im Internet kann der Meta-Konzern mitlesen.

Als Verbraucherschutzverein (VSV) sagen wir hier gemeinsam mit der deutschen Kanzlei Baumeister & Kollegen und dem österreichischen Prozessfinanzierer Padronus dem Meta-Konzern den Kampf an. Wir wollen Ihre persönlichen Rechte schützen und Schadensersatz gegenüber Meta geltend machen.

Wie?

Das erklären wir gern bei unserer Pressekonferenz am 11.09.2025 um 10 Uhr im Presseclub Concordia.

Um Voranmeldung wird gebeten:

d.holzinger@verbraucherschutzverein.eu

INSTAGRAM kennt Ihre sexuellen Vorlieben. FACEBOOK weiß von Ihrem Alkoholproblem. VSV geht gegen META vor.

Datum: 11.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia, Wien

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

Pressekontakt:

Obfrau VSV
NR-Abg. a.D. Daniela Holzinger, BA
Telefon: 06502110878
E-Mail: d.holzinger@verbraucherschutzverein.eu
Website: https://www.verbraucherschutzverein.eu

Original-Content von: Verbraucherschutzverein, übermittelt durch news aktuell

  • 28.09.2023 – 08:01

    VSV/Kolba: Ischgl 2020 – Beschwerde an EGMR und Staatshaftung

    Wien (ots) - OGH-Entscheidung muss überprüft werden Der Verbraucherschutzverein (VSV) will die Abweisung der Amtshaftungsklagen der Ischgl-Opfer durch den Obersten Gerichtshof (OGH) im Zusammenhang mit dem Multiorganversagen in Ischgl im Jahr 2020 nicht einfach hinnehmen und unterstützt nun eine Beschwerde eines Betroffenen an den Europäischen Gerichtshof für ...

    mehr
  • 01.06.2023 – 11:10

    VSV/Kolba: OGH verweigert Schadenersatz für Ischgl 2020

    Wien (ots) - Kein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH führt zur Staatshaftung Der Oberste Gerichtshof (OGH) veröffentlicht auf seiner Web-Site, dass den Bund keine Haftung für das Multiorgan versagen in Ischgl 2020 treffen würde. Er bestätigt die Ersturteile, wonach das Epidemiegesetz nur die Allgemeinheit schütze und nicht den Einzelnen. Der OGH berücksichtigt in seiner Veröffentlichung nicht, dass die Kläger ...

    mehr
  • 21.03.2023 – 10:03

    VSV/Kolba: EuGH stärkt Verbraucherrechte im Dieselskandal - Neue Klagswelle zu erwarten

    Wien (ots) - Typisierungsverordnung ist Schutzgesetz – Schadenersatz auch bei Fahrlässigkeit Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute in einem Vorabentscheidungsverfahren gegen Daimler Mercedes die Rechte der Verbraucher im Dieselskandal massiv gestärkt. Der EuGH geht davon aus, dass die Rahmenrichtlinie 2007/46/EG so auszulegen ist, dass es Schutzzweck der ...

    mehr
