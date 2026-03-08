Joyn

Erfolgs-Februar für Joyn: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer wächst stärker als die Konkurrenz

München (ots)

Reichweite gesteigert, Nutzungsvolumen gesteigert: Joyn wächst auch im Februar 2026 in den wichtigen Kennzahlen. Bereits im fünften Monat in Folge klettert der Streamer der ProSiebenSat.1-Gruppe über die 10-Millionen-Marke und erzielt eine Nettoreichweite von 10,3 Millionen. Im Vorjahresvergleich wächst die Joyn-Nettoreichweite um 24,8 Prozent. Starkes Wachstum auch beim Nutzungsvolumen: Hier verzeichnet Joyn eine Steigerung von 28,1 Prozent. Damit wächst die Streamingplattform sowohl bei der Reichweite als auch beim Nutzungsvolumen stärker als RTL+.

Zu den erfolgreichsten Programmen auf Joyn gehören im Februar 2026 die Sat.1-Reality "Promis unter Palmen", der ProSieben-Hit #GNTM, die Daily "Die Landarztpraxis" und das Creator-Format "Love Hunter".

*Alle Werte im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.03.2026

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell