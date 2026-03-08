Joyn

Deutschland geht auf die Jagd! Mirja du Mont, Markus Babbel und René Casselly sind ab Donnerstag "Most Wanted"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Deutschland geht auf die Jagd! In der neuen Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" lässt Joyn am Donnerstag, 12. März 2026, wieder 16 Prominente untertauchen. Twitch-Star Max Schradin, Extremsportler Joey Kelly und Survival-Experte Otto Bulletproof nehmen als Hunter die Verfolgung auf und erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der Targets. Die drei kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen. Die entscheidende Rolle in diesem Katz-und-Maus-Spiel: die Öffentlichkeit. Während der Flucht kann potenziell jeder als Komplize oder Zeuge ins Geschehen eingreifen. Wer hilft mit Geld, Schlafplatz oder Mitfahrgelegenheit - und wer liefert per Joyn-App, Anruf oder Social Media den allesentscheidenden Hinweis an die Hunter?

Auf der Flucht und auf die Unterstützung ihrer Communities angewiesen sind ab Donnerstag:

Model Mirja du Mont und Schauspielerin Janine Kunze

und Schauspielerin Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel

mit Ehefrau "Big Brother"-Legende Jürgen Milski

"Let's Dance"-Sieger René Casselly

Schlagersänger Marc Eggers und YouTube-Star CrispyRob

und YouTube-Star Social-Media-Star Julia Römmelt

TV-Moderatorin Jeannie Wagner

Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen

Comedian Jerry Vsan und Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch

und Reality-TV-Teilnehmer Drag Queen Aria Addams und Twitch-Streamerin StarletNova

Joyn und ProSieben zeigen die neue Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" ab 31. März 2026 immer dienstags in Doppelfolgen. Produziert wird "Most Wanted - Wer entkommt?" von studio flitz im Auftrag von Joyn.

"Most Wanted - Wer entkommt?" - zwölf Folgen, ab 31. März 2026, immer dienstags - kostenlos auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben

Pressekontakt: Katrin Dietz, Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 o. - 1129 email: katrin.dietz@seven.one lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Isabella Toennes phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 email: isabella.toennes@seven.one Joyn Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell