Deutschland geht auf die Jagd! Mirja du Mont, Markus Babbel und René Casselly sind ab Donnerstag "Most Wanted"
München (ots)
Deutschland geht auf die Jagd! In der neuen Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" lässt Joyn am Donnerstag, 12. März 2026, wieder 16 Prominente untertauchen. Twitch-Star Max Schradin, Extremsportler Joey Kelly und Survival-Experte Otto Bulletproof nehmen als Hunter die Verfolgung auf und erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der Targets. Die drei kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen. Die entscheidende Rolle in diesem Katz-und-Maus-Spiel: die Öffentlichkeit. Während der Flucht kann potenziell jeder als Komplize oder Zeuge ins Geschehen eingreifen. Wer hilft mit Geld, Schlafplatz oder Mitfahrgelegenheit - und wer liefert per Joyn-App, Anruf oder Social Media den allesentscheidenden Hinweis an die Hunter?
Auf der Flucht und auf die Unterstützung ihrer Communities angewiesen sind ab Donnerstag:
- Model Mirja du Mont und Schauspielerin Janine Kunze
- Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel
- "Big Brother"-Legende Jürgen Milski
- "Let's Dance"-Sieger René Casselly
- Schlagersänger Marc Eggers und YouTube-Star CrispyRob
- Social-Media-Star Julia Römmelt
- TV-Moderatorin Jeannie Wagner
- Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen
- Comedian Jerry Vsan und Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch
- Drag Queen Aria Addams und Twitch-Streamerin StarletNova
Joyn und ProSieben zeigen die neue Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" ab 31. März 2026 immer dienstags in Doppelfolgen. Produziert wird "Most Wanted - Wer entkommt?" von studio flitz im Auftrag von Joyn.
"Most Wanted - Wer entkommt?" - zwölf Folgen, ab 31. März 2026, immer dienstags - kostenlos auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben
Pressekontakt: Katrin Dietz, Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 o. - 1129 email: katrin.dietz@seven.one lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Isabella Toennes phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 email: isabella.toennes@seven.one Joyn Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell