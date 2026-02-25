Deutscher Verband Flüssiggas e.V.

Deutscher Verband Flüssiggas begrüßt Systemwechsel in der Wärmegesetzgebung

Berlin (ots)

Die gestern vorgestellten Eckpunkte ebnen den Weg für ein verbraucherfreundliches, praxisnahes und unbürokratisches Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG).

"Für Heizungsmodernisierer sind die Eckpunkte eine sehr gute Nachricht. Sie können künftig wieder selbst entscheiden, welche Heizlösung am besten zu ihrem Gebäude und ihren finanziellen Möglichkeiten passt", kommentiert Dr. Andreas Stücke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG), das Eckpunktepapier.

Mit der Einführung einer verpflichtenden Erneuerbaren-Quote für die Inverkehrbringer gasförmiger und flüssiger Energieträger vollzieht die Bundesregierung den dringend notwendigen Systemwechsel in der Wärmegesetzgebung. "Verlässlicher Klimaschutz wird über eine verbindliche Quote grüner Moleküle im Wärmemarkt organisiert - nicht über komplexe, kleinteilige Einzelvorgaben für Heizungsmodernisierer", erläutert Stücke. Für das weitere Gesetzgebungsverfahren ist entscheidend, dass der hochlaufende Pfad die Marktverfügbarkeit grüner Moleküle realistisch berücksichtigt.

Aktuell heizen bundesweit rund 620.000 Haushalte mit dem netzunabhängigen Energieträger Flüssiggas. Flüssiggas wird in einem Tank gespeichert, der außerhalb des Hauses ober- oder unterirdisch installiert ist. "Mit biogenem Flüssiggas steht Kunden ein etablierter erneuerbarer Energieträger zur Verfügung", ergänzt Stücke. Biogenes Flüssiggas weist dieselben chemischen Eigenschaften auf wie konventionelles Flüssiggas. Somit lassen sich Flüssiggas-Heizungen ohne technische Anpassungen mit biogenem Flüssiggas betreiben - und der erneuerbare Energieträger kann in beliebig hoher Menge beigemischt werden.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

