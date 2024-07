Joyn

Die nackte Wahrheit der Liebe: Joyn präsentiert die zweite Staffel "Dating Naked" exklusiv ab Donnerstag, 18. Juli 2024

No Fakes. No Filter. 100 Prozent real. In der Dating-Reality-Show "Dating Naked" lassen Singles alle Hüllen fallen - buchstäblich! In einer tropischen Umgebung suchen ein Dater und eine Daterin, frei von Kleidung und Hemmungen, die Liebe ihres Lebens. Joyn zeigt die zweite Staffel "Dating Naked" ab Donnerstag, 18. Juli 2024, exklusiv als Joyn Original. Das erste Kennenlernen? Unbekleidet. Das erste Date? Nackt. Die Nerven? Blank. Das ist Liebe ohne Fassade. Wer zeigt echte Gefühle in der entblößten Liebe? Wer bleibt ehrlich? Und welcher Single jagt nur den großen Dating-Jackpot?

Noch mehr Herzklopfen ohne Kleider erwartet die Zuschauer:innen bereits ab jetzt, mit der kompletten ersten Staffel "Dating Naked" erstmalig kostenlos auf Joyn.

Thomas Münzner, Programmchef Joyn: "Unser neues Joyn Original ,Dating Naked' lässt jedes Reality-Herz garantiert schneller schlagen. Aufregende Rendezvous in absoluter Traumkulisse mit Menschen, so wie Gott sie schuf. Mit 'Dating Naked' startet Joyn in eine besondere Reality-Season: Unsere Zuschauer:innen können sich auf sieben weitere große Reality-Programme im Sommer und Herbst auf Joyn freuen."

Das ist "Dating Naked":

In der provokativen Realityshow "Dating Naked" geben die Singles ihr letztes Luxushemd und lassen alle Hüllen fallen. Eine Daterin und ein Dater treffen unbekleidet auf potenzielle Matches im "Dating-Naked-Resort". Bei Dates, Partys und im Alltag lernen sie die Kandidat:innen hautnah kennen. Während einer Zeremonie haben die Singles die Wahl: Mit einem Cocktail halten sie ihrem Dater die Treue. Mit der Kokosnuss entscheiden sie sich für die sofortige Abreise. Wer gewährt nicht nur tiefe Blicke, sondern auch tiefe Offenbarungen? Wer zeigt sich besonders verletzlich? Kann man im Paradies die wahre Liebe finden, je mehr man von sich preisgibt?

"Dating Naked", die gesamte erste Staffel bereits jetzt kostenlos streamen und Staffel 2 ab Donnerstag, 18. Juli 2024, mit wöchentlich zwei neuen Folgen exklusiv auf Joyn

Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.

Über Joyn

