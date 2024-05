eva, Hotels

E-Biken in Saalbach - schalten Sie ruhig einen Gang höher

Es gibt keine bessere Region, um das perfekte Urlaubserlebnis mit dem (E)-Bike in den Bergen zu genießen, als in Saalbach Hinterglemm im Salzburger Land. 400 km Mountainbike-Strecken, die natürlich auch E-Bikern ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen und über 40 Hütten mit traditionellen Schmankerln machen die Region zum perfekten Ziel für E-Biker - und Saalbach Hinterglemm zu einem der besten Bike-Eldorados.

Gerade das E-Biken am Berg erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da die elektrische Unterstützung den Fahrern ermöglicht, steile Anstiege mit Leichtigkeit zu bewältigen und gleichzeitig die wunderschöne Umgebung zu genießen. Die Bergbahnen Saalbach haben dies erkannt und ihre Infrastruktur entsprechend angepasst. Mountain- als auch E-Biker können ihre Fahrräder problemlos in den Gondeln transportieren. Spezielle Vorrichtungen und Halterungen sorgen für eine sichere Befestigung der Räder während der Fahrt. Dadurch können die Bikes bequem mit der Bahn den Berg hinauf- aber auch wieder ins Tal befördert werden. So haben Sie die Möglichkeit, die besten Strecken in Höhen über 1000 Meter zu erkunden.

Am Berg angekommen, erwartet die E-Biker eine Vielzahl von gut ausgeschilderten Routen und Trails. Von sanften Panoramawegen bis hin zu anspruchsvollen Single-Trails ist für jeden Geschmack und jedes Können etwas dabei. Darüber hinaus stehen den E-Bikern entlang der Strecken verschiedene Ladestationen zur Verfügung. Hier können sie nicht nur ihre Bike-Akkus aufladen, sondern auch eine Pause machen und die bezaubernde Berg- und Almlandschaft von Saalbach genießen. Die Ladestationen sind strategisch in der Region verteilt, sodass die Fahrer sich keine Sorgen um die Reichweite machen müssen.

Nach einem aktiven Bike-Tag ist Entspannen und Genießen angesagt. Das eva,Village - ein 4-Sterne-superior Hotel der etwas anderen Art - hat sich als Top-Destination für Bike-Begeisterte etabliert. Hier trifft alpines Flair auf lässige Eleganz. Großzügige Zimmer und Suiten, die mit hochwertigen Materialien und stilvollen Möbeln ausgestattet sind, laden zum Wohlfühlen ein. Im eva,BEAUTY erwarten Sie Massagen und Beautyanwendungen und für Zuhause gibt es einen eigenen Shop mit exklusiver Kosmetik, Parfümerie und edler Schokolade.

Auch kulinarisch geht es im eva,VILLAGE so richtig zur Sache. Man kann täglich zwischen 3 Menüs wählen. Alpin für die Klassiker, Vital für die Bewussten und Vegan für die ganz Bewussten. Da ist garantiert das perfekte Menü für jeden Abend dabei! Und wer den Abend gesellig ausklingen lassen möchte, der findet direkt nebenan die eva,ALM, der beliebte Szenetreff in Saalbach.

Das eva,Village ist alpin, chic und lässig zugleich und durch seine Top-Lage - direkt im Zentrum von Saalbach - immer am Puls der Zeit. Mit seinen erstklassigen Einrichtungen und dem unvergleichlichen Service ist das Hotel die ideale Unterkunft für Ihren Bike-Urlaub in Saalbach. Als Gast profitieren sie zudem auch von der Joker Card, die ihnen freien Zugang zu den Bergbahnen und zahlreichen weiteren Attraktionen bietet.

Egal, ob Sie sich für einen aktiven Tag auf den Trails entscheiden oder einfach nur Entspannen möchten, das eva,Village und Saalbach sind die perfekte Kombination für einen unvergesslichen (E)-Bike-Sommerurlaub. Mit dem Buchungscode "Sommer24" erhalten Sie direkt im Hotel attraktive Urlaubszuckerl - www.evahotels.com

