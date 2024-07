Joyn

Drittes Rekordquartal in Folge! Der Superstreamer Joyn wächst weiter stark

München (ots)

Alles auf Wachstum. Alles auf Joyn. Der Superstreamer der ProSiebenSat.1 Media SE wächst im zweiten Quartal 2024 um starke 47 Prozent bei den monatlichen Video-Nutzer:innen und 28 Prozent bei der Watchtime im Vergleich zum Vorjahresquartal. Gegenüber dem ersten Quartal 2024 legt sowohl die Zahl der monatlichen Video-Nutzer:innen um 7 Prozent als auch die Watchtime um 6 Prozent zu. Damit erzielt Joyn nach Q4/2023 und Q1/2024 bereits das dritte Rekordquartal in Folge. Haupttreiber des Joyn-Wachstums sind neben der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel", der Joyn-Eigenproduktion "Big Brother" und der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" insbesondere Sport-Events: Die Bundesliga in SAT.1 und im Juni insbesondere die UEFA Euro 2024 in den Live-Streams des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehören zu den Top-Programmen.

Katharina Frömsdorf, CEO Joyn und Chief Platforms & Growth Officer: "Wir freuen uns über das herausragende Wachstum von Joyn im zweiten Quartal nach einem bereits sehr starken ersten Quartal. Das steigende Interesse unserer Nutzer:innen bestätigt unsere Aggregator-Strategie mit 70 Live-TV-Sendern, zahlreichen Mediatheken, unseren Top-Formaten auf Abruf - und das alles kostenfrei für unsere Zuschauer:innen."

Henrik Pabst, als Chief Content Officer für alle Inhalte der Gruppe verantwortlich: "Alles auf Joyn. Diese Strategie zahlt sich schon jetzt aus. Wir werden diese Strategie in Zukunft mit unseren Programmentscheidungen noch intensiver umsetzen. Danke an alle Content-Macher:innen in unserer Gruppe. Danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Joyn nutzen. Für das zweite Halbjahr können sich alle auf noch mehr originären Content auf Joyn freuen."

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell