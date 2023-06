Joyn

Beste Unterhaltung mit "Forsthaus Rampensau Germany", coole Beats bei "The Voice Rap", Adrenalin-K(l)icks durch "The Great Fight Night"- die Joyn Streaming-Highlights 2023/24

München (ots)

Ein Fest für Reality-Fans, einen Club für Musik-Fans, eine Bühne für Gen-Z-Stars und einen Ort für Serien- und Filmfreund*innen: Mit neuen Reality-Highlights wie "Forsthaus Rampensau Germany", coolen Musik-Premieren wie "The Voice Rap", adrenalingeladenen Live-Events mit Streamer*innen wie "The Great Fight Night" und dramatisch schönen Kultserien wie "Gossip Girl" startet Joyn ins zweite Halbjahr.

"Wir geben im zweiten Halbjahr Gas - mit einer Vielzahl an neuen Eigenproduktionen und tollen Events. Von Reality-TV-Formaten über Live-Events, von TV-Previews über Serien- und Filmhighlights: Joyn bietet 2023 Entertainment für jeden Geschmack", sagt CEO Tassilo Raesig.

Die Highlights im Überblick:

Grüne Wiesen, strahlend blauer Himmel, malerische Bergkulisse - neun Promi-Paare bringen diese Idylle in Kärnten gewaltig ins Wanken. Joyn bringt den österreichischen Reality-Hit "Forsthaus Rampensau" im Winter erstmalig als Eigenproduktion nach Deutschland. Neun Promis wohnen im "Forsthaus Rampensau Germany" mit ihren ebenfalls prominenten Lebenspartner*innen, Freund*innen oder Familienmitgliedern unter permanenter Kamerabeobachtung in einem Selbstversorger-Forsthaus. Work hard, party harder! Ab Herbst 2023 müssen zehn Party-Begeisterte im neuen Reality-Original "Party Workers" auf Mallorca ihr ganzes Talent im Nachtleben unter Beweis stellen, um sich ihren komfortablen Party-Aufenthalt zu verdienen.

Ein Muss für alle Hip-Hop-Fans: Bei "The Voice of Germany" bringen unglaubliche Talente jedes Jahr die Coaches und die Zuschauer*innen zum Staunen. Die neue Show "The Voice Rap" widmet sich der Rap-Musik. Zwei bekannte Coaches suchen im Spin-off nach herausragenden Rap-Talenten, die ganz Deutschland begeistern.

Next-Level-Live-Events für die Gen Z: Im Herbst 2023 treten die bekanntesten Streamer*innen und E-Sportler*innen Deutschlands im "Eligella Real Life Cup" gegeneinander an. Weg von den Controllern, auf die Plätze, fertig, los! Vier Teams bestehend aus jeweils zwei Streamer*innen begeben sich im Herbst 2023 zurück in die Zeit der Bundesjugendspiele - bei den "Bundesstreamerspielen (AT)" live und kostenlos auf Joyn. Schlagabtausch der Social-Media-Giganten: Im Winter 2023 bebt die Kölner Lanxess-Arena wieder! Nach der erfolgreichen Auftaktshow im Dezember 2021 mit bis zu 67.000 Unique User*innen geht das spektakuläre Live-Event "The Great Fight Night" in die nächste Runde: Joyn lässt erneut Streaming-Legenden, Social-Media-Stars und Deutschlands Prominenz in atemberaubenden Boxkämpfen gegeneinander antreten.

Serien und Filme fürs Binge-Watching: Joyn Nutzer*innen können sich in den kommenden Monaten vermehrt auf populäre US-Lizenzinhalte wie "One Tree Hill", "O.C., California" oder "Gossip Girl" freuen. Gleichzeitig sorgen bekannte Filmklassiker für einzigartige Kinomomente im eigenen Wohnzimmer wie "Jenseits von Afrika", "Barry Seal: Only in America", "TED", "Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns" oder "Split".

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:

Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter von ProSiebenSat.1.

