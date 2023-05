Joyn

Joyn ist Launch-Partner des neuen Live TV-Tab von Google TV: Das Live-TV-Angebot der Streaming-Plattform ist ab sofort prominent über Google TV auffindbar

München (ots)

Noch mehr Joyn auf Google TV: Ab sofort können Nutzer*innen in Deutschland das Joyn Live-TV-Angebot direkt über den neuen Live-Tab auf dem Google TV-Homescreen entdecken. Durch die neue Programmübersicht können Nutzer*innen nun, zusätzlich zu den auf Google TV integrierten On-Demand-Inhalten von Joyn, das umfangreiche Live-TV-Angebot der Streaming-Plattform schnell, einfach und bequem durchstöbern. Sie können in der Google Home App ihren bestehenden Joyn Account mit ihrem Google-Konto verknüpfen. So gelangen sie mit nur einem Klick direkt zur Wiedergabe ihrer Lieblingsinhalte in den Live-TV-Bereich der App.

Mit Joyn im Live TV-Tab auf Google TV ist das Live-Programm von mehr als 65 Free-TV-Sendern abrufbar. Mit dabei: alle Sender von ProSiebenSat.1, alle öffentlich-rechtlichen Sender des deutschen TV-Markts und viele weitere TV-Sender wie Eurosport, DELUXE MUSIC oder Comedy Central. Auch beliebte Pay-TV-Channel wie SAT.1 emotions, ProSieben FUN oder eSPORTS1 können Joyn PLUS+ Nutzer*innen ebenfalls über Google TV erleben. Das Live-Programm auf Joyn beinhaltet viele beliebte TV-Sendungen wie "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" oder "The Taste" und kombiniert zahlreiche Highlights der Joyn Content-Partner wie "Navy CIS", "Seattle Firefighters" oder "Grey's Anatomy".

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:

Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell