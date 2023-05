Joyn

Exklusive Einblicke in die Social-Media-Welt, Serien-Highlights mit Retro-Vibes und spannende Top-Matches - die Highlights im Juni auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Der Juni leitet den Streaming-Sommer ein und sorgt mit serienstarken Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+ für einen idealen Start in die sonnige Jahreszeit. Was passiert hinter den Kulissen eines Lebens auf Social Media? Joyn zeigt ab 2. Juni 2023 mit der neuen Reality-Doku-Serie "Behind The Feed" wie die Realität von Social-Media-Stars auf der anderen Seite des Screens aussieht. Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2023? Das Warten hat endlich ein Ende: das große Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - live aus Köln am 15. Juni 2023 ab 20:15 Uhr im ProSieben Livestream kostenlos auf Joyn. Schön nerdy. Nerdig schön. ProSieben und Joyn zeigen die neue Staffel "Beauty & The Nerd" ab 29. Juni 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr und anschließend in der Joyn Mediathek. Für gute Laune sorgen die nostalgischen Serien-Highlights der 2000er kostenlos auf Joyn. Mit dabei sind Klassiker wie "One Tree Hill", "O.C., California", "The Office" und "Keeping Up with the Kardashians". Im Juni dreht sich bei Joyn sportlich alles um den Ballsport. Die dritte Saison der European League of Football ist ab 4. Juni 2023 mit den Sonntagsspielen auf Joyn sowie allen weiteren 107 Saisonspielen bei Joyn PLUS+ zu sehen. Im klassischen Herrenfußball wird es im DFB-Pokalfinale am 3. Juni 2023 im ARD Livestream und im Halbfinale der UEFA Nations League am 14. und 15. Juni 2023 im ZDF Livestream kostenlos auf Joyn spannend.Ein weiteres Highlight: Ab sofort rund um die Uhr informiert sein mit einem der führenden internationalen Nachrichtenmedien in Europa Euronews im Livestream kostenlos auf Joyn.

"Behind The Feed", die exklusive Reality-Doku-Serie rund um das Leben in der Social-Media-Welt ab 2. Juni 2023 kostenlos auf Joyn

Fashion Weeks, persönliche Krisen oder der Aufbau der eigenen Brand - in der neuen Reality-Doku-Serie "Behind The Feed" erhalten Fans und Zuschauer*innen einen ganz privaten Einblick in das Leben hinter dem perfekt kuratierten Social-Media-Feed von fünf reichweitenstarken Influencer*innen. Das Joyn Original begleitet die junge Mutter und Social-Media-Bekanntheit Paola Maria, Entrepreneur und YouTuber Marvyn Macnificent, YouTuberin und Sängerin Naomi Jon, YouTuberin Nihan Sen sowie Model und Fashion-Influencer Hendrik Giesler. Was passiert Backstage auf einer Fashion Week? Wie gelingt die Balance zwischen Karriere, Familienleben und neuer Beziehung? Welche Auswirkungen hat der Druck des öffentlichen Lebens auf die mentale Gesundheit? Die Kameras zeigen das echte Leben der Content Creator*innen abseits des Medienrummels mit allen Höhen und Tiefen der Social-Media-Welt ab 2. Juni 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn.

Binge-Watching vom Feinsten mit dramatisch schönen und zum Weinen lustigen Kultserien ab Juni kostenlos auf Joyn

Wer an verregneten Sommertagen noch keine Beschäftigung hat oder gerne beim Sonnen streamt, kann sich über die Highlight-Serien auf Joyn und bei Joyn PLUS+ mit nostalgischen Klassikern der 2000er freuen. Er ließ 2003 alle Herzen schmelzen: Chad Michael Murray alias Basketballer Lucas aus der Erfolgsserie "One Tree Hill" - alle neun Staffeln jetzt kostenlos auf Joyn streamen. Körperlich in Deutschland, mental im Golden State Kalifornien mit der Kultserie "O.C., California". Die Serie erzählt die Geschichte der Familien Cohen und Cooper und des, aus ärmlichem Verhältnis stammenden, Teenagers Ryan Atwood, der sich in die wohlhabende Hafengemeinde Newport Beach in Orange County, Kalifornien, einleben muss - alle Staffeln kostenlos auf Joyn und in Originalsprache bei Joyn PLUS+. Nichts geht über einen Tag im Büro inklusive Ego-Kämpfen, Langeweile und schlechten Witzen des egozentrischen Chefs: Alle Staffeln der legendären Sitcom "The Office" mit Steve Carell und John Krasinski gibt es kostenlos auf Joyn und die komplette Serie werbefrei und in Originalsprache bei Joyn PLUS+ . Ähnlich chaotisch und mindestens genauso unterhaltsam gestaltet sich der Alltag von Leslie Knope, der ehrgeizigen und liebenswürdigen stellvertretenden Leiterin des Grünflächenamts der fiktiven Stadt Pawnee im US-Bundesstaat Indiana in "Parks and Recreation". Die kompletten sieben Staffeln der Comedyserie kostenlos auf Joyn ansehen. "Kim, you're doing amazing, sweetie!" Die ersten Dramen der Kardashian-Schwestern um Männer, Diamanten und einem Leben in der Öffentlichkeit in Staffel 1 bis 5 von "Keeping Up with the Kardashians" kostenlos auf Joyn. Wer nicht genug von Kim, Khloé und Kourtney bekommt, kann sich über alle Folgen der Spin-Offs wie "Revenge Body mit Khloé Kardashian", "Khloe & Lamar", "Kourtney & Kim Take Miami" oder "Kourtney & Khloé Take The Hamptons" kostenlos auf Joyn freuen. David Hasselhoff und Pamela Anderson erwecken sommer-sonnige Beach-Vibes in ihren kultigen, knallroten Badesachen: Die Kultserie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" kehrt zurück - mit den kompletten Staffeln 1 bis 6 kostenlos auf Joyn.

Die Sport-Highlights im Juni kostenlos auf Joyn

Season-Kickoff! Ab Sonntag, 4. Juni 2023, übertragen Joyn und ProSieben MAXX 30 Spiele der dritten Saison der European League of Football live. Zum Auftakt sind die Raiders Tirol zu Gast bei ELF-Neuling Munich Ravens. Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Experte Kasim Edebali und Kommentator Mattis Oberbach berichten ab 12:45 Uhr. Mit zwei Spielen pro Spieltag am Sonntag wird das Volumen der Liveübertragungen verdoppelt, das Finale am 24. September 2023 wird erstmals im ProSieben Livestream kostenlos auf Joyn gezeigt. Bei Joyn PLUS+ gibt es zusätzlich alle 107 Saisonspiele der ELF live zu sehen.

Weitere Sport-Highlights bilden das DFB-Pokalfinale der Herren am 3. Juni 2023 mit dem RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt ab 20 Uhr im ARD Livestream auf Joyn. Nach dem DFB-Pokalfinale ist vor der UEFA Champions League. Im großen Finalspiel treffen die Top-Mannschaften Manchester City und Inter Mailand ab 21 Uhr im ZDF Livestream auf Joyn aufeinander. Die Halbfinal-Spiele der UEFA Nations League am 14. und 15. Juni 2023 machen den Fußball-Juni komplett.

