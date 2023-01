Gala

"Tatort"-Star Jörg Hartmann segnet Flugzeuge

Hamburg (ots)

Auch privat hat der Dortmunder "Tatort"-Chefermittler Jörg Hartmann spezielle Eigenarten, ähnlich wie seine beliebte Serienfigur Peter Faber. Zum Beispiel beim Reisen: "Ein geheimes Ritual von mir ist das Segnen des Flugzeugs, bevor ich einsteige", verrät er in GALA (Heft 3/2023, ab heute im Handel). Und als Jugendlicher sei er mal gar nicht brav gewesen, "als ich in einer anthroposophischen Klinik das hochheilige Rudolf-SteinerPorträt gegen ein Batman-Poster ausgetauscht habe." Für die neue "Tatort"-Folge "Du bleibst hier", die am kommenden Sonntag läuft, schrieb Multitalent Hartmann übrigens erstmals am Drehbuch mit.

