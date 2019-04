WISST IHR NOCH?

Aus der Community gewachsen: WISST IHR NOCH bringt erstes 90er-Jahre-Quiz auf den Markt

Wieviele Zeichen durfte eine SMS in früheren Zeiten haben und wessen Late-Night-Show war Kult und lief ab 1995 mehrmals die Woche auf SAT.1? Wer die Antwort auf diese Fragen sucht, findet sie zukünftig im neuen 90er-Jahre-Quiz von WISST IHR NOCH?. Das Medienunternehmen hat das Quiz gemeinsam mit seiner Community auf Facebook und Instagram entwickelt und verkauft es nun online.

Bei 200 Fragen zu den 90ern bleibt kein Auge trocken: Zwischen lustigen und ernsten Fragen von leicht bis schwer in den Kategorien "Spiel & Spaß", "Gemischtes", "Musik" und "Filme, Serien & TV" ist ein kurzweiliger Spieleabend vorprogrammiert. Hier ist für jeden etwas dabei und garantiert stundenlangen Ratespaß. Das Rate-Quiz ergänzt die bereits veröffentlichten 90er Jahre Produkte von WISST IHR NOCH?. In Zusammenarbeit mit SONY MUSIC brachte das Unternehmen bereits eine CD mit Musik aus den 90ern auf den Markt sowie gemeinsam mit dem Naumann und Göbel Verlag ein Kochbuch.

"Die 90er Jahre stehen für positive Erinnerungen an unsere Kindheit", so Christof Szwarc, Geschäftsführer der Performance Agentur cormes und Inkubator von WISST IHR NOCH?. "Diese Emotionen finden sich in unseren Produkten und Inhalten wieder. Dabei ist uns der Austausch mit unserer Community sehr wichtig", so Szwarc weiter.

"Alle Produkte von WISST IHR NOCH? sind aus der Crowd heraus entstanden," ergänzt Thomas Weigel, Chief Content Officer bei WISST IHR NOCH. "Denn wir glauben daran, dass Inhalte umso besser funktionieren, wenn sie direkt aus den Dialogen, Kommentaren oder Meinungen unserer Fans generiert werden", so Weigel weiter.

Alle genannten Produkte können direkt über Amazon online erworben werden.

Auch im Buchhandel will WISST IHR NOCH? an den großen Erfolg des Kochbuchklassikers "War das lecker!" anschließen und veröffentlicht im April diesen Jahres gemeinsam mit dem Naumann Göbel Verlag zwei hochwertige Nostalgie-Bücher zu den 90ern und 80er Jahren.

Über WISST IHR NOCH?

WISST IHR NOCH? ist ein unabhängiges digitales Medien Start-up, das innovative Content Marketing Angebote für Publisher, Agenturen und Social Media Agenturen entwickelt und über Facebook, Instagram, Youtube und Snapchat einem Millionen-Publikum zugänglich macht. Mit über 2,5 Mio. Fans und 1,5 Mio. Visits im Monat ist Wisst-ihr-noch.de das größte Nostalgie-Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz und gehört zu den Top 5 der aktivsten deutschsprachigen Facebook Communities.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.wisst-ihr-noch.de. Produktbilder können unter diesem Link heruntergeladen werden: https: //drive.google.com/drive/folders/1m03-8DdAVSkrUsV7yVYAWOOKEljdc4Sz

Alle Produkte in diesem Artikel: Das 90er Jahre Quiz: https://amzn.to/2FGBwbe War das Lecker Kochbuch: https://amzn.to/2WtuUlT Die 90er! Wisst ihr noch?: Die coolsten Jahre unserer Jugend: https://amzn.to/2CH0TYl Die 80er! Wisst ihr noch?: Unsere neonbunte Jugend: https://amzn.to/2CKZU9H

