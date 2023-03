Intimissimi

Jennifer Lopez ist neue globale Markenbotschafterin von Intimissimi

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Intimissimi gibt bekannt, dass Jennifer Lopez die neue globale Markenbotschafterin des Lingerie Label ist und launcht zeitgleich die neue Frühjahr/Sommer Kampagne mit der Sängerin.

Die Kampagne zelebriert Frauen und ermutigt sie, sich in all ihren Rollen selbstbewusst und wertvoll zu fühlen. Unabhängig und erfolgreich inspirieren die Frauen von heute uns dazu, an sich zu glauben, hart zu arbeiten und unsere Träume zu verfolgen. Jennifer Lopez ist für Intimissimi die perfekte Botschafterin, da sie eine starke und moderne Weiblichkeit verkörpert und die Kernwerte des Labels vermittelt. "Auf der Suche nach einem Testimonial, das den Spirit all unserer Kundinnen verkörpert, haben wir direkt an Jennifer Lopez gedacht. Wir wollen, dass Frauen ein erfülltes Leben führen und sich jeden Tag unterstützt und stark fühlen", so Matteo Veronesi, Chief Executive Officer von Intimissimi.

Jennifer Lopez selbst entdeckte Intimissimi im vergangenen Jahr, als sie nach Italien reiste. "Ich liebe Italien - die Menschen, die Mode, die Kultur, das Essen und die Historie. Als ich Intimissimi entdeckte, fühlte ich mich sofort von der edlen Seide, der romantischen Spitze, den wunderschönen Schnitten, schmeichelhaften Passformen und raffinierten Designs angezogen", so Jennifer Lopez. "Ich bin stolz darauf, eine Intimissimi-Frau zu sein. Ich fühle mich geehrt, dass sie mich als jemanden betrachten, der die gleichen Werte verkörpert: nämlich selbstbewusst, lebendig und stark zu sein."

Creative Director Riccardo Ruini fängt in der Kampagne die Essenz eines verträumten und pulsierenden italienischen Sommers ein. Er verwendet eine cineastische Bildsprache, um die Farben Positanos in der neuen Frühjahr/Sommer-Kampagne 2023 in Szene zu setzen. Bougainvillea-inspirierte Fuchsia-Töne, Orange, das an Sonnenschein erinnert und ein Türkis, das das Mittelmeer symbolisiert, finden sich in der neuen Kollektion wieder. Gemeinsam mit der Regisseurin Gia Coppola und dem Fotografen Chris Colls vermittelt Ruini das Lebensgefühl eines italienischen Küstenparadieses. Die Kampagne entführt uns in einen Tag im Leben von Jennifer Lopez, die entspannt und spielerisch einen Kaffee trinkt und dabei den italienischen Song "II Cielo in una stanza" singt. Das Porträt einer Frau, mit der sich viele Frauen identifizieren können, und die trotzdem immer einen Hauch von Glamour und Magie versprüht.

Die Kampagnenprodukte sind ab heute erhältlich unter www.intimissimi.com und in allen Intimissimi Stores.

Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell