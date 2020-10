Intimissimi

Pamela Reif präsentiert die Herbst-Winter Kollektion von Intimissimi

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Star-Influencerin Pamela Reif begeisterte bereits Ende August auf ihrem eigenen Instagram-Account in INTIMISSIMI Lingerie. Im Oktober diesen Jahres wird es nun noch mehr von der sportlichen Schönheit in Unterwäsche des italienischen Labels zu sehen geben. Erstmalig zieht Pamela im Herbst alle Blicke als offizielles INTIMISSIMI Kampagnengesicht auf sich.

Im Fokus der Kampagnenbilder stehen - neben Pamela - einerseits zarte, romantische Designs in Hellgrau und andererseits sinnliche Styles aus schwarzer Spitze:

In der "Sensual Romance" Linie bezaubert besonders der unwattierte Triangel-BH mit zarter, schwarzer Spitze und überkreuzten Bändern am Dekolleté auf sehr sinnliche Art und Weise. Wer es einen Hauch klassischer mag, greift zum leicht wattierten Balconette-BH "Elena" mit rückseitigem Clipverschluss. Natürlich darf in der Linie auch ein Body nicht fehlen: Komplett aus transparenter Spitze und mit überkreuzten Bändern am Rücken begeistert er mit detailverliebter Raffinesse. Der Push Up BH "Monica" hat eine auffällig designte Rückenansicht, einen tiefen Ausschnitt und eine Schmuckschnalle am vorderseitigen Verschluss. Weiche Wattierung und Stäbchen an den Seiten sorgen für perfekten Halt und natürlichen Push-Effekt.

Feminin und romantisch zeigt sich die Linie "Pretty Something". Der wattierte Balconette-BH "Eleonora" aus zweifarbiger Spitze mit Satindetails wirkt zart und verspielt. Dank des tiefen Ausschnitts eignet er sich ideal, um unter ausgeschnittenen Kleidungsstücken getragen zu werden. Model "Bellissima" zieht ebenfalls alle Blicke auf sich: der Push Up BH mit Bügel sitzt perfekt und formt ein tolles Dekolleté. Selbstverständlich gibt es zu den BH's auch die passenden Höschen. Von klassischem Slip über Panty bis hin zur Seidenshorts - hier ist für jede Frau das Richtige dabei.

Pamela Reif macht in jedem einzelnen der INTIMISSIMI Styles eine tolle Figur. Kein Wunder, denn mit ihren täglichen Workout-Sessions hat sie bereits über 6,4 Millionen Followern das Fitness-Studio nach Hause gebracht und ist somit eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands.

Die neue INTIMISSIMI Kampagne mit Pamela Reif wird vom 12. bis 25.10.2020 in einer nationalen Digitalkampagne sowie am POS zu sehen sein.

Pressekontakt:

JuLi PR

Baumstr.3

40468 Düsseldorf

www.juli-pr.com

info@juli-pr.com

0176-70646206

Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell