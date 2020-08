Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

ICH UND GLÜCKLICH - 50 Strategien für ein besseres Leben - erfolgreicher Unternehmer und Künstler stellt sein Buch vor

Gelnhausen (ots)

In seinem neuen Buch "Ich und glücklich" legt Autor Louis Victor 50 Strategien dar, um das Leben dauerhaft zu meistern. Denn, um es mit Heinrich von Kleist zu sagen: "Ein frei denkender Mensch bleibt nicht da stehen, wo der Zufall ihn hinstößt." Vielmehr findet er konstruktive Wege, um auf der Spur des Erfolgs zu bleiben. Das Buch liefert hierfür eine Sammlung positiver Denkanstöße in komprimierter Form. Hierdurch wird es zum unverzichtbaren Leitfaden in allen denkbaren Lebenssituationen. Anders als die Verfasser herkömmlicher Erfolgsratgeber begeht der Autor nicht den Fehler, negative Emotionen und Gedanken einfach zu verleugnen: Für Victor gehören sie zum Leben dazu und können als Ansporn genutzt werden, um schnell wieder zu einem positiven Mindset zurückzukehren.

Praktische Impulse in klarer Sprache

"Eine unglaublich starke Zusammenstellung praktischer Impulse, die sowohl motivieren als auch inspirieren!", sagt Profifußballer Ole Kittner zum Buch. Mit klarer, humorvoller Sprache inspiriert der Autor den Leser, die Kraft der positiven Veränderung in sein Leben einzuladen. Nach der Lektüre verfügt der Leser über 50 konkrete Strategien, um sofort mit der Umsetzung beginnen zu können.

Neugierig? Ich freue mich, wenn Sie mehr zu diesem Buch erfahren und es lesen wollen.

Zum Buch: ICH UND GLÜCKLICH von Louis Victor

228 Seiten, Hardcover, 19,- Euro, ISBN: 978-3982212678

Zum Autor:

Louis Victor ist ein erfolgreicher Designer und Graffiti-Künstler aus Münster. Als ehemaliger Student der University of Applied Sciences und Stipendiat der Wilhelm-Lenze-Stiftung absolvierte er 2013 seinen Master in Information und Kommunikation.

Anschließend gründete er die Design-Agentur VRS Münster. Diese erarbeitet für namhafte Unternehmen Design- und Marketing-Konzepte, von denen bereits einige international ausgezeichnet wurden.

Sie wollen mehr zum Buch und zum Autor erfahren? Auf der Seite www.erfolgsfit.de finden Sie weitere Informationen.

Pressekontakt:

Sie haben Fragen zum Buch oder zur Autorin? Sie möchten ein

Leseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?



Hauke Wagner

Presse für Autoren und Bücher

Am Stempelberg 5

D-63571 Gelnhausen

info@autor-presse.de

Original-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuell