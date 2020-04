ZDFinfo

Woche 17/20 Mittwoch, 22.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.40 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016 12.10 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016 12.40 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 13.25 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDR Deutschland 2015 14.10 ZDF-History Große Freiheit DDR: Abenteurer hinter der Mauer Deutschland 2018 14.55 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.25 Trabbi oder Käfer Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Kriminelle Karrieren Kim Dotcom - König der Raubkopierer Deutschland 2016 22.25 Fyre Fraud - Festival-Desaster im Paradies USA 2018 23.55 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff Frankreich 2018 0.40 24 Stunden Dachau Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.55 Die Wahrheit über den Holocaust Das Jahrhundertverbrechen Deutschland 2019 4.40 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016 Woche 17/20 Donnerstag, 23.04. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Der gute Nazi - Karl Plagge und die Juden von Vilnius Kanada 2018 6.10 24 Stunden Dachau Deutschland 2020 7.10 Polizei im Einsatz - Nachtschicht im Revier Deutschland 2014 7.55 Milliardengeschäft Porno - Internet-Sex ohne Jugendschutz? Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 8.43 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.10 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 21.55 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 22.40 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 2019 23.25 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 0.05 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS Großbritannien 2018 1.05 heute journal 1.35 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 3.00 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 3.45 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 4.15 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 18/20 Montag, 27.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Leben in der Sperrzone Sparnberg in der DDR Deutschland 2014 "ZDF-History: Anarchie im Osten - Die letzten Monate der DDR" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 "ZDF-History: Die großen Attentate der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 19/20 Sonntag, 03.05. Bitte Programmänderungen beachten: 9.45 Geheime Unterwelten der Krim Deutschland 2019 10.30 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 11.15 Geheime Unterwelten der SS Wunderwaffen und Verstecke Deutschland 2019 12.00 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 12.45 Böse Bauten Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee Deutschland 2018 13.30 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 2019 14.15 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017 15.00 Geheimes Rom - Der Petersdom Frankreich/Deutschland 2018 15.45 Geheimes Paris - Unterirdische Megabauten Großbritannien 2018 16.30 Geheimes Paris - Monumente, Macht, Magie Frankreich 2017 17.15 Geheimes Paris - Sacré-Coeur Frankreich/Deutschland 2018 18.00 Der Louvre - Das Weltwunder von Paris Frankreich 2019 18.45 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Der Reichstag Deutschland 2018 alle ab 9.45 bis 19.40 Uhr vorher eingeplanten Programme entfallen, "Das Saatgut-Kartell" ist verschoben auf 0.00 Uhr und "Schokolade - Das bittere Geschäft" auf 21.45 Uhr ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 21.00 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017 "Abzocke in Deutschland - Kartelle auf Kosten der Kunden" entfällt 21.45 Schokolade - Das bittere Geschäft Frankreich 2019 "Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger" entfällt 22.30 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Schummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co. Deutschland 2020 "Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher" entfällt ( weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 0.00 Das Saatgut-Kartell Frankreich 2019 0.45 Abgezockt! - Der Hochstapler Jürgen Harksen Deutschland 2019 1.30 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 2.15 Kriminelle Karrieren Hunter Moore - Der König des Rachepornos Frankreich 2016 3.00 Kriminelle Karrieren Margaret McDonald - Sex als Geschäft Deutschland 2016 3.45 Kriminelle Karrieren Arjan Roskam - Der König des Cannabishandels Deutschland 2016 4.15 Kriminelle Karrieren Wolfgang Beltracchi - Der Meisterfälscher Deutschland 2016 "Firmen am Abgrund: Fujifilm - Der Foto-Spezialist" entfällt Montag, 04.05. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 Die Inkasso-Falle - Geldeintreibern auf der Spur Deutschland 2019 "Das Saatgut-Kartell" entfällt 5.45 Kriminelle Karrieren Mark Karpelès - Der Bitcoin-Fälscher Frankreich 2016 "BAYER, Bauern und die Bienen - Ein Konzern unter Druck" entfällt 6.30 Frontal21-Dokumentation Die Ticketdealer - Miese Tricks bei Viagogo Deutschland 2019 "Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher" um 6.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 1.15 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 2.00 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017 2.45 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Eine Super-Kanone für Saddam Hussein Australien 2018 3.30 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Biowaffen-Experimente 4.15 Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz Bio-Terrorismus "ZDF-History: Die großen Attentate der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 07.05. Bitte Programmänderung beachten: 15.00 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 "Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Gefährliche Konkurrenz" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 22/20 Freitag, 29.05. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 Ein Leben nach dem Terror - Pakistan und die Ex-Taliban Deutschland 2020 "ZDF-History: Jerusalem - ewiger Kampf um die Heilige Stadt" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 23/20 Sonntag, 31.05. Bitte Programmänderung beachten: 0.00 ZDF-History Die großen Verführer Deutschland 2013 "ZDF-History: Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )

