Zum Wohle des Patienten: TransCare erleichtert den Behandlungsprozess / Patienten und Krankenhäuser schätzen professionellen Service des Homecare-Unternehmens

In ganz Deutschland versorgt die TransCare Service GmbH Patienten mit medizinischen Hilfsmitteln bei verschiedenen Krankheitsfällen. Insbesondere wenn es um die Überleitung des Patienten in den ambulanten Bereich geht, verlassen sich medizinische Einrichtungen laut vieler Bewertungen auf den kompetenten Service von TransCare. Von der Diabetesversorgung, über die Ernährungstherapie, Wund- und Kontinenzversorgung bis hin zur Rehatechnik kann TransCare die entscheidende Unterstützung liefern.

Enge Zusammenarbeit und langjährige Erfahrung

Schon im Krankenhaus nimmt die TransCare Service GmbH den ersten Kontakt zum Patienten auf, um ihn umfassend zu beraten. Mit dem Ziel, den Behandlungsprozess so patientengerecht wie möglich zu gestalten, plant TransCare zusammen mit dem Krankenhaus die Überleitung des Patienten in den ambulanten Bereich. Der zuverlässige Service des Neuwieder Unternehmens stellt dabei sicher, dass alle notwendigen Hilfsmittel termingerecht bereitstehen. In der Anwendung medizinischer Produkte sorgt hochqualifiziertes Fachpersonal durch kompetente Begleitung und Beratung für Sicherheit. Zum Service von TransCare zählt darüber hinaus ein vielseitiges Schulungsangebot für Angehörige. Themen wie die Pflege von Menschen mit chronischen Wunden oder die Sturzprophylaxe geben Angehörigen laut vieler Erfahrungen das nötige Selbstbewusstsein für die ambulante Versorgung.

Leidenschaftlicher Einsatz bei TransCare rund um die Uhr

Die TransCare Service GmbH stellt Patienten jederzeit im gesamten Therapieverlauf examinierte Pflegekräfte zur Verfügung, die im Notfall rund um die Uhr erreichbar sind. Neben der durchgängigen Bereitschaft gibt es individuelle Regelbesuchstermine, bei denen der gesamte Therapieverlauf sorgfältig dokumentiert wird. Für behandelnde Ärzte stellt dies eine wichtige Unterstützung in der Umsetzung der angeordneten Therapie dar. Über den engen Kontakt mit Ärzten und Krankenhäusern hinaus, schafft auch die Zusammenarbeit mit Krankenkassen große Erleichterung beim Patienten. Sämtliche Formalitäten, die durch Krankenversicherungen entstehen, werden durch TransCare übernommen. Zur Absicherung der Kostenübernahme ist TransCare zudem Vertragspartner mit sämtlichen Krankenkassen.

Über die TransCare Service GmbH

Die TransCare Service GmbH ist ein überregionales Homecare-Unternehmen, das Patienten im ambulanten Bereich mit medizinischen Hilfsmitteln ausstattet. In enger Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht TransCare eine umfassende Komplettversorgung in verschiedenen Therapiefeldern. Als Bindeglied zwischen medizinischen Einrichtungen und Patienten erleichtert TransCare die Zusammenarbeit im Behandlungsprozess und sorgt damit nicht nur beim Patienten für Sicherheit und Vertrauen.

