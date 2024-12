LOTTO Bayern

GlücksSpirale-Rente geht nach Hessen: Gewinner/in erhält mit anteiligem Los nun 20 Jahre lang monatlich 2.000 Euro

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ein unbekannter Glückspilz aus Hessen kann sich über einen Rentengewinn bei der GlücksSpirale freuen!

Am Samstag, den 28.12.2024, erzielte er bei der letzten Ziehung des Jahres 2024, eine Übereinstimmung bei allen sieben gezogenen Gewinnzahlen - 8041919 - der Endziffernlotterie. Die Gewinnzahlen stimmten als einzige in Deutschland mit ihrer oder seiner Losnummer überein.

Mit ihrem oder seinem 1/5-Anteilslos erhält die/der noch unbekannte Gewinnerin oder Gewinner aus Hessen nun einen entsprechend anteiligen Gewinn und kann sich so über eine monatliche Rente in Höhe von 2.000,00 EUR über einen Zeitraum von 20 Jahren freuen. Die Rente kann wahlweise auch als Einmalzahlung in Höhe von 420.000,00 EUR ausgezahlt werden.

Weitere GlücksSpirale-Gewinne in Höhe von je 100.000 Euro fielen am Samstag nach Berlin (1x) und Rheinland-Pfalz (1x).

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird, und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell