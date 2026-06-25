Teva GmbH

Leben mit Multipler Sklerose - Unterstützung für Betroffene

App "Aktiv mit MS" mit neuen Funktionen

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Ulm (ots)

Ein Leben mit Multipler Sklerose (MS) stellt Betroffene im Alltag vor viele Herausforderungen. Neben der medizinischen Behandlung spielen verständliche Informationen, Orientierung und eine gute Struktur im Alltag eine wichtige Rolle beim Umgang mit der Erkrankung. Hier setzt das digitale Angebot "Aktiv mit MS" an, welches deutlich erweitert wurde. Die kostenlose App und die Webseite (www.aktiv-mit-ms.de) können Menschen mit MS helfen, ihren Alltag besser im Griff zu behalten - einfach, digital und individuell.

Das digitale Angebot von "Aktiv mit MS" hilft dabei, den Alltag mit der Erkrankung besser zu strukturieren. Wie geht es mir heute? Was hat sich verändert? Mit der integrierten Tagebuchfunktion können Nutzerinnen und Nutzer ihr Befinden festhalten - etwa Konzentration, Bewegung oder Schmerzen. So werden Veränderungen sichtbar und erlauben ein konkreteres Gespräch mit der Ärztin/dem Arzt. Ergänzende Erinnerungsfunktionen können dabei helfen, Injektionen, medikamentöse Therapien oder Trainings in den Alltag zu integrieren und Routinen zuverlässig einzuhalten.

Weiterentwickelte Inhalte und praktische Services

Im Zuge der Überarbeitung wurde auch der Wissensbereich ausgebaut und aktualisiert. Er bietet verständlich aufbereitete, regelmäßig wechselnde Inhalte rund um die Erkrankung Multiple Sklerose. Ergänzend können über einen Webshop entsprechende Informations- und Unterstützungsmaterialien bestellt werden.

Für registrierte Patientinnen und Patienten stehen außerdem geschützte Inhalte zur Verfügung - darunter weiterführende Informationen, praktische Hinweise für den Alltag mit MS sowie Hinweise auf unterstützende Schulungsangebote wie etwa die Möglichkeit, ein Injektionstraining zu buchen.

Training für den Kopf

Ein weiterer Bestandteil des Angebots sind kognitive Trainings, die gezielt Fähigkeiten wie Konzentration, Gedächtnis oder logisches Denken fördern. Verschiedene Übungen aus unterschiedlichen Bereichen können individuell ausgewählt werden. Ein Leistungsindex zeigt dabei die persönlichen Fortschritte an und kann motivieren, regelmäßig zu trainieren.

Die Nutzung der App ist flexibel gestaltet: Sie kann auch ohne Registrierung verwendet werden und bietet dann grundlegende Funktionen wie z. B. ein Tagebuch. Registrierten Patientinnen und Patienten stehen erweiterte Inhalte wie zusätzliche Trainings oder spezielle Videoinhalte zur Verfügung.

Weitere Informationen und Links zum Download der App finden Sie hier: www.aktiv-mit-ms.de

Teva GmbH

Unsere rund 2.500 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler.

Teva Global

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen.

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