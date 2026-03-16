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Onlineportal "Kopf Klar": Comic-Videos erklären Migräne und Migräneprophylaxe

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Ulm (ots)

Migräne gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen und kann den Alltag vieler Betroffener stark beeinträchtigen. Gleichzeitig ist es oft schwierig, verständliche und verlässliche Informationen über die Erkrankung zu finden. Das Onlineportal "Kopf Klar - dein Migräneportal mit Köpfchen" (www.kopf-klar.de) bietet deshalb gut aufbereitetes Wissen, praktische Tipps und multimediale Inhalte rund um Migräne.

Das Informationsangebot von "Kopf Klar" richtet sich an Menschen mit Migräne, an Angehörige sowie an alle Interessierten, die sich über Migräne informieren möchten. Ein besonderes Angebot des Portals sind Videos im Comic-Stil, in denen die Geschichte der fiktiven Patientin Klara erzählt wird. In kurzen Episoden wird erklärt, was bei einer Migräneattacke im Gehirn passiert, wie Migräne diagnostiziert wird und welche Möglichkeiten es zur Behandlung und zur Migräneprophylaxe gibt. Die Videos helfen dabei, medizinische Zusammenhänge besser zu verstehen.

Migräne besser verstehen

Im Themenbereich "Migräne verstehen" finden Nutzerinnen und Nutzer umfassende Informationen über Ursachen, Symptome und unterschiedliche Formen der Erkrankung. Gleichzeitig wird erläutert, wie Migräne diagnostiziert wird und welche therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen - von der Behandlung akuter Migräneattacken bis hin zu Maßnahmen der Migräneprophylaxe. Die Informationen orientieren sich dabei an aktuellen medizinischen Empfehlungen zur Diagnostik, Behandlung und Prophylaxe der Migräne.

Migräne kann sehr unterschiedlich verlaufen. Während manche Betroffene nur gelegentlich unter Attacken leiden, können andere deutlich häufiger betroffen sein und dadurch im Alltag stark eingeschränkt werden. Bei einigen Betroffenen treten zusätzlich weitere gesundheitliche Beschwerden auf, etwa Schlafstörungen, depressive Verstimmungen oder Angststörungen. Das Portal greift daher nicht nur medizinisches Grundlagenwissen auf, sondern beantwortet auch Fragen, die viele Betroffene im Alltag beschäftigen - etwa welche Faktoren Migräneattacken auslösen können oder welche Rolle Lebensstil, Stress oder Schlafrhythmus spielen.

Orientierung und praktische Unterstützung im Alltag

Ergänzend zu den Hintergrundinformationen bietet "Kopf Klar" eine Vielzahl an Serviceangeboten, die Betroffenen Orientierung und Unterstützung im Alltag geben sollen. Dazu zählen Informationsbroschüren mit verständlich aufbereitetem Hintergrundwissen ebenso wie Checklisten, die dabei helfen können, den Alltag mit Migräne strukturierter zu gestalten. Ein Migränetagebuch bietet zudem die Möglichkeit, Beschwerden, mögliche Auslöser und den Verlauf von Migräneattacken festzuhalten und so einen besseren Überblick über die eigene Situation zu gewinnen.

Aktuelle Themen und alltagsnahe Informationen

Neben den grundlegenden Informationen rund um Migräne bietet das Portal auch ein Online-Magazin mit Artikeln zu aktuellen Themen, neuen Entwicklungen und Fragen aus dem Alltag von Menschen mit Migräne. Hier werden unter anderem Aspekte wie Stress im Alltag, Lebensstil, Ernährung oder der Umgang mit Migräne im Beruf aufgegriffen. Das Informations- und Serviceangebot von "Kopf Klar" soll dazu beitragen, das Verständnis für Migräne zu verbessern und Betroffene dabei unterstützen, informierte Entscheidungen im Umgang mit ihrer Erkrankung zu treffen.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.kopf-klar.de

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