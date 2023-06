Teva GmbH

Teva feiert 50 Jahre ratiopharm

Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke wird 50

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Knalliges Orange, Zwillinge als Werbeikonen und Qualität zu fairen Preisen: Da gibt´s doch was von ratiopharm. Und das jetzt schon seit 50 Jahren! 1973 wurde ratiopharm in Blaubeuren bei Ulm als erstes deutsches Generika Unternehmen gegründet. Die geniale Geschäftsidee von Adolf Merckle: Volle Konzentration auf patentfreie Pharmaprodukte. Später kamen verschreibungsfreie Arzneimittel hinzu. 1989 wurde ratiopharm erstmals die Nummer 1 auf dem deutschen Gesamt-Pharmamarkt. Seitdem ist viel passiert. Heute ist ratiopharm die bekannteste Arzneimittelmarke Deutschlands und Teil des globalen Teva Konzerns.

Gesundheit made in Ulm

Die Heimat von ratiopharm ist Ulm. Seit 2010 gehört die Marke zu Teva, das Pharmaunternehmen aus Israel zählt weltweit 37.000 Mitarbeitende. Am deutschen Hauptsitz im Ulmer Donautal stellt Teva für verschiedene Marken Generika, frei verkäufliche Medikamente, Biopharmazeutika und innovative Arzneimittel her. Am Produktionsstandort Blaubeuren/Weiler steht die größte Anlage zur Abfüllung von konservierungsfreien Nasensprays in Europa. Damit ist der deutsche Produktionsstandort der größte innerhalb des Teva-Konzerns. Rund 3.000 Mitarbeitende in Verwaltung, Vermarktung, Produktion und Außendienst gehören inzwischen zu Teva Deutschland. Die Marke ratiopharm ist eine tragende Säule für den Markterfolg von Teva in Deutschland. Seiner Gründungs-Philosophie bleibt ratiopharm auch unter der Flagge von Teva treu: die wichtigsten Medikamente für alle Menschen zugänglich und bezahlbar zu machen.

Marketing im Doppelpack

Wer heute an ratiopharm denkt, kommt an den Zwillingen nicht vorbei. Seit über 20 Jahren sind sie untrennbar mit der Marke verbunden. Die TV-Werbespots haben Kult-Charakter. "Eine Werbestrategie, die so gut und über so lange Zeit funktioniert, ist ein echter Glücksfall. Darauf sind wir natürlich sehr stolz", erklärt Lisa Weitner. Die 48-jährige ist Teil der Geschäftsführung, verantwortet unter anderem das Marketing bei Teva und hat sich ist seit über 20 Jahren der Marke ratiopharm verschrieben.

"Die Idee mit den Zwillingen ist um das Jahr 1998 im Brainstorming zwischen dem damaligen Marketing-Leiter und der Werbeagentur entstanden", erinnert sich die Managerin. "Die Zwillinge sollen Generika- und Original-Präparat verkörpern. Die sind hinsichtlich Qualität und Wirkung schließlich auch nicht voneinander zu unterscheiden", erklärt Lisa Weitner. Zum Kultstatus hat aber sicherlich noch etwas anderes beigetragen: "Eineiige Zwillinge sind einfach immer etwas Besonderes und ein echter Hingucker, daran hat sich auch nach all den Jahren nichts geändert", ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

Gesundheit ist mehr als Medikamente

Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist ratiopharm heute mehr als nur eine Arzneimittelmarke, weiß Lisa Weitner: "Die Menschen in Deutschland schenken uns seit Jahrzehnten ihr Vertrauen. Dafür sind wir mehr als dankbar, das ist keine Selbstverständlichkeit. Für unser ganzes Team, von der Produktion, über das Marketing, den Vertrieb und alle, die für die Marke bei Teva tätig sind, ist dieses Vertrauen der Antrieb, jeden Tag mit Herzblut dabei zu sein."

Inzwischen geht das Angebot von ratiopharm über Medikamente hinaus. Gemeinsam mit Experten und Expertinnen setzt sich ratiopharm dafür ein, den Zugang zu Wissen für einen gesunden Lebensstil zu erleichtern. Neben einem breiten Produktsortiment für verschiedene Anwendungsbereiche gibt es heute auch ein umfangreiches Informations- und Serviceangebot, das etliche Themen aufgreift - vom Erkältungsratgeber bis zur praktischen Rückenschule-App.

Familiäre Atmosphäre und Weitblick

Im vergangenen Jahrzehnt hat das Ulmer Traditionsunternehmen unter dem Dach von Teva seine Rolle als globaler Player weiter ausbauen können. Eine Entwicklung, die viele Chancen bietet, findet Andreas Burkhardt, Geschäftsführer von Teva Deutschland und Österreich. "An unserem Standort trifft familiäre Atmosphäre auf ein weltweites Netzwerk. Das ratiopharm-spezifische Wir-Gefühl ist allgegenwärtig, auf den Zusammenhalt im Team sind wir sehr stolz. Gleichzeitig bietet die Teva-Welt viele internationale Schnittstellen, innovative Arbeitskonzepte und flache Hierarchien. Unsere Mitarbeitenden schätzen diese besondere Kombination sehr."

Teva feiert den runden ratiopharm-Geburtstag das ganze Jahr hindurch mit vielen verschiedenen Aktionen. Die Homepage zum Jubiläum ist schon online. Im Sommer wird es eine große Spendenaktion für gemeinnützige Vereine geben, bei der ganz Deutschland mitentscheiden kann. Für Herbst und Winter sind Events für Mitarbeitende und lokale Partner geplant. Ob bundesweit im TV, vor Ort in der ratiopharm arena oder in der Apotheke: der ratiopharm-Geburtstag wird in den nächsten Monaten an verschiedenen Orten gefeiert.

Das ratiopharm Jubiläum online

Interessante Fakten, 50 Tipps für Ihre Gesundheit und vieles mehr finden sie unter

www.ratiopharm.de/50-jahre

Alle Infos auf einen Blick

Diese Pressemitteilung mit weiteren Informationen, Bildern und PDFs finden Sie auch online: https://www.teva.de/presse/pressemitteilungen/ansicht/news/2327-Teva-feiert-50-Jahre-ratiopharm.html

Über Teva Deutschland

Rund 2.900 Mitarbeitende kümmern sich tagtäglich darum, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patientinnen und Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel -, einen günstigen Preis oder einen besonderen Service.

Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke ratiopharm gehört zu Teva Deutschland. ratiopharm steht seit 50 Jahren für Arzneimittel von höchster Qualität zu einem günstigen Preis. Die Werbung mit den Zwillingen hat mittlerweile den Status eines Klassikers erreicht.

Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler. Tevas Ziel ist es, dass die Patientinnen und Patienten die benötigte Medizin erhalten, wo und wann sie sie brauchen. Dafür arbeiten 37.000 Mitarbeitende rund um den Globus. Teva stellt mehr als 3.500 verschiedene Produkte in über 60 Ländern zur Verfügung.

Original-Content von: Teva GmbH, übermittelt durch news aktuell