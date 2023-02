ARD Das Erste

"maischberger"

am Dienstag, 28. Februar 2023, um 22.50 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Vereinten Nationen haben erneut mit breiter Mehrheit an die Seite der Ukraine gestellt und den Rückzug Russlands gefordert. Hält die Geschlossenheit der Weltgemeinschaft? Was bringt die "Friedensinitiative" Chinas? Sind Verhandlungen mit Wladimir Putin realistisch? Im Studio Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B90/Die Grünen).

Es erklären, kommentieren und diskutieren der langjährige ARD-Moderator Waldemar Hartmann, das Mitglied der "Spiegel"-Chefredaktion Melanie Amann und die Chefreporterin von "The Pioneer" Alev Dogan.

Die Gäste u.a.:

Annalena Baerbock, B'90/Grüne (Bundesaußenministerin)

Waldemar Hartmann (Moderator und Autor)

Melanie Amann (Der Spiegel)

Alev Dogan (The Pioneer)

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell