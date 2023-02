ARD Das Erste

"Brennpunkt" heute, am 24. Februar 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.

24. Februar 2023

20:15 - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine

Moderation: Ellen Ehni / Gesprächsgast: Robert Habeck

Vor genau einem Jahr erschüttern Explosionen mehrere ukrainische Städte, fallen russische Soldaten über die Grenze ein. Tod, Zerstörung, Vertreibung gehören seit dem völkerrechtswidrigen russischen Überfall zum Alltag der Menschen in der Ukraine. Anders als von der russischen Regierung erwartet, verteidigt die ukrainische Armee bis heute große Teile des Landes - unterstützt auch durch Waffenlieferungen aus Deutschland.

Zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges beschäftigt sich diese Sendung mit der wohl drängendsten Frage: Wie kann dieser Krieg und damit das Leid der Menschen beendet werden? Darüber spricht Moderatorin Ellen Ehni mit Vize-Kanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern? Und was erhoffen sie sich für ihre Zukunft? Mit persönlichen Portraits wird ihre Situation beleuchtet.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Markus Zeidler, Rupert Wiederwald, Sarah Schmidt

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell