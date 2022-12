ARD Das Erste

Leinwandhelden: Wotan Wilke Möhring und Moritz Bleibtreu bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 19. bis 23. Dezember 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zum Wochenstart wird es garantiert lustig, wenn die Comedy-Legenden Markus Maria Profitlich und Michael Mittermeier sich im "Wer weiß denn sowas?"-Studio ein höchst spaßiges Rateduell liefern. Ob sie vor Lachen noch die richtigen Antworten finden werden?

Statt eines kuscheligen Pärchenabends hat Moderator Kai Pflaume die Schauspielerin Simone Thomalla und ihre neue Liebe, den Berliner DJ und gebürtigen Italiener Nicolino Hermano, am Dienstag zum amüsanten Wettstreit um den Quiz-Sieg eingeladen.

Die beiden Schauspieler Tom Beck und Erdogan Atalay werden sicher für mächtig Alarm im Studio sorgen. Schließlich waren die beiden Freunde jahrelang das Ermittler-Traumduo in der Serie "Alarm für Cobra 11". Statt rasanter Verfolgungsfahrten im Auto, liefern sie sich am Mittwoch allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Wettraten.

Diese Sportler können beide auf großartige Karrieren im Skirennsport zurückblicken: Am Donnerstag wagen sich das Slalom-Ass Felix Neureuther und die Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg auf die anspruchsvolle Rate-Piste. Auch dort gilt für beide: Vollgas geben!

Wotan Wilke Möhring und Moritz Bleibtreu gehören zu Deutschlands erfolgreichsten Schauspielern und sind gerade gemeinsam in der Kino-Komödie "Caveman" zu sehen. Zum Wochenausklang treffen sie sich zum spannenden Rateduell, um mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtigen Antworten auf "bestechende" Fragen wie diese herauszufinden:

Laut neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen werden manche Menschen öfter von Mücken gestochen, weil ...?

a) sie einen höheren Serotoninspiegel aufweisen

b) sie ein schwächeres Immunsystem haben

c) ihre Haut saurer ist

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 19. bis 23. Dezember 2022 im Überblick:

Montag, 19. Dezember - Markus Maria Profitlich und Michael Mittermeier

Dienstag, 20. Dezember - Simone Thomalla und Nicolino Hermano

Mittwoch, 21. Dezember - Tom Beck und Erdogan Atalay

Donnerstag, 22. Dezember - Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg

Freitag, 23. Dezember - Wotan Wilke Möhring und Moritz Bleibtreu

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell