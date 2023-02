ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 27. Februar 2023, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Frieden mit Putins Russland: Eine Illusion?

Die Gäste:

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags)

Sahra Wagenknecht (Die Linke, Bundestagsabgeordnete; Mitinitiatorin

"Manifest für den Frieden")

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses;

Bundestagsabgeordnete; Mitglied im Bundesvorstand)

Herfried Münkler (Politikwissenschaftler, emeritierter Professor an der

Humboldt Universität zu Berlin)

Heribert Prantl (Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung)

Schalte in die Ukraine zu Sergij Osatschuk (Oberstleutnant der ukrainischen Armee)

Weniger Waffen, mehr Verhandlungen: Das fordern jetzt viele Deutsche bei Demonstrationen und in Briefen. Aber verlängern Waffen für die Ukraine wirklich den Krieg? Und würden Verhandlungen jetzt nur einen Frieden von Putins Gnaden und auf Kosten der Ukraine bringen?

